Tertulia de Supergesto: España, ¿tierra de misión?

¿La misión es necesaria en España o sólo en otros continentes? ¿Ante las necesidades que hay aquí siguen siendo necesarios misioneros en el exterior? En esta nueva tertulia de Supergesto, tres jóvenes de Misión País (Schönstatt), del Camino Neocatecumenal/Obras Misionales Pontificias y de las Hijas de la Caridad debaten sobre si España es territorio de misión al igual que lo son África y Asia, y si todos somos misioneros aunque no nos vayamos fuera de España. Los tres comparten sus opiniones con Fran Pinilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao, moderador del coloquio.

“Es súper necesario salir fuera, pero a veces se nos olvida que en nuestro propio país estamos enfermos; queremos ir a misionar fuera cuando nosotros mismos lo necesitamos”, explica Juan Ventas, un joven de Schönstatt que participa cada año en Misión País. Esta iniciativa de jóvenes organiza cada año misiones de una semana en los pueblos de España, para reavivar la fe allí. Según explica Juan Ventas, gracias a Misión País hay muchos jóvenes que se han encontrado una Iglesia viva, y se han acercado a la fe, e incluso se han convertido ellos mismos en misioneros. “No se nos puede olvidar lo necesario que es ayudar a cada pueblo de España, hay muchos que están muy olvidados”.

“Es muy importante que por hacer misión aquí no se deje de lado la misión allí”, afirma Paula Rivas, una joven que vive su fe en el Camino Neocatecumenal, y que a nivel profesional se dedica a la comunicación de Obras Misionales Pontificias. Defiende que el celo por el Evangelio desborda las fronteras del propio país, y de hecho, Cristo dejó el mandato de ir hasta los confines de la tierra. “Dentro de la fe hay un germen que es al exterior, ad gentes”. Y no es algo accesorio, sino que si no estuviera, la fe no sería tal.

Paula Rivas reivindica que el misionero que lo ha dejado todo no lo es en el mismo sentido que el que evangeliza en su vida diaria. “Si llamamos a todo misión, hay veces que dejamos de valorar lo que es la misión ad gentes”. Sin embargo, todos estamos llamados a la evangelización, y de hecho los misioneros ad gentes son un testimonio para toda la Iglesia. “Al igual que las monjas de clausura nos recuerdan a todos los cristianos que tenemos que rezar, los misioneros nos recuerdan que en nuestra vida personal tenemos que evangelizar”. ¿Cómo? Bien con el testimonio personal en el propio ambiente, bien con experiencias de misión en España como las del Camino Neocatecumenal o Misión País, o bien con la oración y donativos por la misión ad gentes. Paula Rivas propone la imagen de la Iglesia como cuerpo, en el que cada uno discierne su vocación personal, pero sin olvidarse nunca de la catolicidad y universalidad.

Un ejemplo de cómo vivir la misión aquí y allí lo dan las Hijas de la Caridad. Su responsable de comunicación, Álvaro González, defiende que al igual que atienden a los pobres en España, lo hacen en Angola. “Servir en la misión ad gentes a los pobres no está reñido con llevar aquí centros de atención de ancianos, residencias y obras de sociales”. De hecho, explica que la madre general de la orden ha hecho un llamamiento a las hermanas para que ofrezcan su disponibilidad a irse a otros países.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

