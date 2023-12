Tertulia de Supergesto: La Navidad en misión

En tiempos cercanos a la Navidad, la nueva tertulia de Supergesto nos trae la pregunta de cómo recuperar el auténtico sentido de estas fiestas. En ella, Fernando González, responsable de Infancia Misionera en España, José Andrés Calderón, licenciado en derecho y ciencias políticas y Carmen Balguerías, misionera de OCASHA, hablan sobre cómo los jóvenes tienen que dar testimonio de Jesús en estas fechas tan importantes.

La nueva tertulia de Supergesto trata sobre la pérdida del sentido de la Navidad. En ella, Fernando González, responsable de Infancia Misionera en España, José Andrés Calderón, licenciado en derecho y ciencias políticas que ha liderado el rezo del rosario en las protestas de la calle Ferraz y Carmen Balguerías, misionera de OCASHA, coinciden en que el consumismo y el ruido que rodea a estas fiestas están apagando lo verdaderamente importante: el nacimiento de Jesús.

Carmen Balguerías cuenta que, en una de sus estancias en la misión, le tocó pasar las navidades fuera de España, concretamente en Colombia. Dice que allí se vive “una navidad viva”. Explica que allí viven estas fiestas desde nueve días antes, con las novenas, y que la forma de celebrarlo era diferente a la nuestra. Comenta que allí “la navidad se vive en las calles, con la gente”. Mientras que en España vivimos estas fiestas de forma más familiar, en los pueblos del Chaco colombiano es una experiencia más abierta, de puertas para fuera.

José Andrés Calderón considera que la pérdida de este sentido navideño en España se debe a la gran secularización general de la sociedad. Señala que, en las decoraciones navideñas de las ciudades hay referencias a un montón de cosas, pero muy pocas hacen referencia a la llegada de Cristo. Lamenta que, con este consumismo frenético en el que la sociedad está inmersa se está perdiendo el recogimiento, la importancia de estar en familia y las tradiciones de esta época.

Por su parte, Fernando González explica que el problema no es solo con la navidad. Dice que “pasamos de las newsletters del Black Friday a las de Navidad de forma inmediata”. Para poder hacer de este consumismo algo útil, invita a no hacer regalos superficiales. Habla de, a la hora de hacer regalos, no pensar solo en qué puede necesitar esa persona, sino en cómo es y qué le quieres transmitir con el regalo. Esta idea puede ayudar a profundizar en la persona a la que estamos regalando, y poder darle un sentido a ese regalo.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de Obras Misionales Pontificias. Es heredera de la tradicional revista misionera homónima, que dejó de imprimirse. Cada quince días, Supergesto publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por Fran Pinilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao. A estas tertulias quincenales se añaden muchos otros contenidos como podcast misioneros, artículos de formación y recomendaciones culturales.