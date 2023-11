Teodoro Bahillo: "Esta es la respuesta que desde el Derecho Canónico se puede dar ante los abusos"

“Queremos dar a conocer la respuesta que desde el Derecho Canónico se puede dar ante los abusos en la Iglesia”. Así lo ha explicado Teodoro Bahillo, doctor in Utroque Iure por la Universidad Pontificia Lateranense, que participará en la Jornada de Estudio que el ITVR ha puesto en marcha para este próximo día 11 de noviembre.

En este encuentro, se dará cuenta de la transformación jurídica y estructural que ha vivido la Iglesia estos últimos años para afrontar en profundidad la honda herida de los abusos. "Con ello se continúa el esfuerzo del Instituto Teológico de Vida Religiosa por abordar desde diversas perspectivas el problema del abuso. No es suficiente reconocer el hecho, describirlo, analizar sus porqués. Es necesario también saber cómo abordarlo integralmente y en este sentido el Derecho Canónico aporta instrumentos que buscan la objetividad y la respuesta más justa. La jornada ofrece la respuesta que desde el derecho se puede dar ante estos abusos respetando siempre los de las víctimas y victimarios, y lo hace con una voz privilegiada que trabaja directamente este tema, como es el actual decano de la Rota española", explica.

La Iglesia sí está trabajando contra los abusos. Lo demuestran los cambios en el Código de Derecho Canónico, que es la ley.



?? Sábado 11 de noviembre

?? Jornada de Estudio sobre el Abuso de poder y de conciencia



Inscripción aquí ?? https://t.co/ZUAo2SDjqlpic.twitter.com/5wE7CWj5uh — ITVR (@ITVR_ERA) November 6, 2023

Sobre lo recogido por los medios de comunicación tras la publicación del Informe Gabilondo, Bahillo explica que se trata de "un juicio de valor sobre un texto tan amplio, rico y con tantos testimonios y datos no es fácil". La sensación es que "se ha subrayado mucho lo más llamativo sin centrar el foco en lo que se ha hecho y las conclusiones propositivas que lanza. Ayuda a tomar más conciencia si cabe de un problema muy grave que ha afectado a muchas personas y que en el pasado ciertamente no se afrontó con la contundencia y claridad que habría sido necesario, pero que en el presente se está haciendo por la mayoría de las instituciones eclesiales. Esto no siempre se pone de relieve. La Iglesia tiene un compromiso claro y está poniendo medios para que esto no suceda en el futuro y dedica energía y esfuerzos para escuchar, acoger y ayudar".

La toma de conciencia de la Iglesia en materia de abusos

Por otro lado, la transformación más significativa de la Iglesia sobre los abusos ha sido "la toma de conciencia de la gravedad del problema y se ha aceptado con valentía el reto de hacer frente a esta lacra. Por otro lado, se ha dotado de medios e instrumentos más claros y decididos, como son diferentes normas, protocolos, equipos de escucha y acogida. Y, por último, en la práctica se ha destinado recursos, medios, personas a esta tarea que también forma parte de un deber y compromiso para con todos".

Por último, anima a "afrontar este tema con responsabilidad y sin medias tintas es una exigencia de justicia, pero también pastoral. La credibilidad de muchos cristianos hacia la Iglesia se ha puesto en entredicho y por eso dedicar tiempo y personas a esta tarea forma parte del compromiso evangelizador y pastoral de todas las instituciones eclesiales más directamente afectadas. Ha sido necesario hacer examen de conciencia y purificarnos para desde ahí ser más transparentes, y acoger y escuchar a quienes se han visto más afectados por esta lacra. Acoger, escuchar, reparar es hacer lo que hace Jesús, nuestro modelo de pastor".

"Respuestas a un desafío eclesial y social imposible de obviar"

Según el Instituto Teológico de Vida Religiosa "queremos seguir sumando respuestas a un desafío eclesial y social imposible de obviar, y por ello ha puesto en marcha la IIIª Jornada de Estudio sobre el abuso de poder y de conciencia, en esta ocasión, centrada en el modo en que el Derecho Canónico afronta la crisis de los abusos". De tal modo, este próximo 11 de noviembre, Carlos Manuel Morán Bustos, decano del tribunal de la Rota en España, "nos ayudara? a conocer uno de los esfuerzos silenciosos más notables que la Iglesia ha llevado a cabo en los últimos treinta años: el de la transformación jurídica y estructural".

Esta labor, "tan callada como significativa, se ha concretado en una seria revisión del Código de Derecho Canónico, plasmándose en una nueva normativa ya en vigor". Presentarán y acompañarán al ponente los profesores de Derecho Canónico Miguel Campo, sj y Teodoro Bahillo, cmf, secretario de esta provincia misionera, y ambos, miembros del servicio jurídico de CONFER.