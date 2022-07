El sufrimiento de Susana después de que su hijo corriera por primera vez los sanfermines: "Hoy no he podido"

El quinto encierro de los sanfermines ha sido hasta el momento el más accidentado de esta edición. Los toros de la ganadería gaditana de José Cebada Gago han protagonizado este lunes un encierro muy peligroso, en el que los astados han arremetido en varios momentos contra los mozos, en una carrera de 3 minutos y 12 segundos de duración.

En su trigésimo segunda presencia en los sanfermines, los Cebada Gago han provocado las escenas más peligrosas en los tramos de Telefónica, el callejón y la plaza de toros, donde uno de los astados se ha cebado durante unos segundos con un mozo caído.

Pablo, el joven corredor que ha tenido en vilo a su familia

Un encierro que ha corrido por primera vez Pablo. Un muchacho joven que no llega a los treinta años de edad, que se mostraba muy nervioso en los momentos previos a la carrera, tal y como él mismo ha manifestado en declaraciones a TVE, que como cada mañana ha cubierto el encierro.

“Estoy nervioso pero sobre todo con ilusión, porque es lo que llevo esperando desde que era pequeño”, ha confesado a la reportera del ente público.

Minutos antes del encierro, Pablo calentaba para activar el cuerpo. Su móvil se lo dejó a su pareja, quien como el resto de su familia estaba nerviosa por cómo iba a desarrollarse el encierro de este 11 de julio: “Después del encierro llamaremos a mi familia para decirles que todo ha ido bien. Mi made está muy nerviosa, pero seguro que irá bien”, expresaba Pablo instantes antes.

La llamada de Pablo a su madre: “Estaba rezando”

Y efectivamente todo fue bien, aunque sin duda los nervios estaban a flor de piel en la familia de nuestro protagonista, ya que como decimos el encierro de este lunes ha sido el más peligroso y accidentado de estos Sanfermines.

Por ello Pablo, una vez que recuperó su móvil y ante los micrófonos de TVE, se dispuso a llamar por móvil a su madre, Susana, para informarle que todo ha ido bien: “Mamá estoy bien, puedes estar ya tranquila”, le comentó su hijo.

Su madre ha reconocido ante toda España que no ha sido capaz de seguir este lunes el encierro, invadida por los nervios que acumulaba desde la noche. Durante el tiempo de carrera, Susana no podía hacer nada, más que rezar, como ella misma ha confesado durante la conversación: “Estaba aquí rezando a la Virgen del Pilar y a San Fermín para que todo fuera bien y lo disfrutaras mucho, que es lo importante. Yo no he podido ver hoy el encierro, lo veo todos lo días pero hoy no. Lo veré más tarde”, ha expresado la madre de Pablo, aún con los nervios a flor de piel.