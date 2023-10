"Sound of Freedom": La película que recomienda Omella para concienciar sobre la trata infantil

Sorprendente y valiente película dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, producida por Eduardo Verástegui (quien se reserva un papel muy interesante) y protagonizada por Jim Caviezel.

El espíritu mercedario de liberación de cautivos sigue más vivo que nunca. En la película ‘Sound of Freedom’ un grupo de personas toman conciencia del drama de la trata de niños y arriesgan sus vidas por liberarlos.



Así lo explica Miguel Soria en la página web Pantalla 90, de la Conferencia Episcopal Española.La película ha pasado por muchas dificultades, incluyendo intentos de censura (el injusto e incompresible pasotismo y desprecio de Disney una vez que supo de su existencia, quién ha visto y quién ve ahora a la compañía del ratón Mickey), y viendo el contenido y la forma, se entiende: debe ser muy incómoda para ciertos sectores, sobre todo políticos, que saben que podrían hacer mucho más de lo que realmente hacen para evitar lo que se ve en pantalla, ellos sabrán por qué…; por fortuna la corrección política no ha podido con la verdad y finalmente, gracias a Angel Studios, ha llegado a los cines, tanto de Estado Unidos, donde ha tenido un increíble récord de recaudación (superando a las nuevas películas de Misión Imposible e Indiana Jones) como del resto del mundo.

Basada en la historia real de Tim Ballard, un exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida, sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica, a intentar salvar las vidas de cientos de niños. Como es un marco muy amplio, la película se limita a contar cómo intenta rescatar a la hermana de un niño rescatado que ha sido secuestrada por estas redes.

Un material como este tenía muchas, muchísimas papeletas para caer en la crudeza y en la sensiblería más baratas como reclamo. Por fortuna Gómez Monteverde sabe, a pesar de un presupuesto extremadamente limitado, darle el tono adecuado, sin huir de la crudeza de un tema real pero huyendo de recrearse en detalles escabrosos y respetando profundamente la inocencia infantil. No faltan momentos duros, por supuesto, pero se saben hacer correctamente para que nunca resulten desagradables. Y desde luego hay que aplaudir fervientemente la actuación de Caviezel, que ya había demostrado muchas veces ser un actor de los pies a la cabeza, y aquí vuelve a demostrar que sabe cómo hacer las cosas derrochando sinceridad por esos ojos. Sí es verdad que su español, que a veces habla por necesidades de guion, a veces es un poco complicado de entender, pero se notan sus esfuerzos por hacerlo lo mejor posible.

A todo ello además se une una magnífica mirada a la fe, explicitada en dos personajes, sobre todo en Jim Caviezel, con esa demoledora frase “los niños de Dios no están a la venta”, y la verdad es que da gusto que una película se atreva, sin cortapisas, a hablar de Dios y de su intrínseca relación con los niños, a los que ya el Evangelio daba una importancia inmensa.

Sound of Freedom por fin ha llegado y se merece todo el respaldo posible por su valentía, honradez y elegancia. No es apta para menores, pero sin duda los mayores deben verla en el cine para disfrutar de un gran espectáculo emocional. Por favor, no se la pierdan, no lo lamentarán.