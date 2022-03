Solsona ya tiene obispo: Francesc Conesa llega "cargado de ilusión para anunciar el Evangelio"

La diócesis catalana de Solsona ya tiene nuevo obispo. La toma de posesión este sábado, 12 de marzo, de Francesc Conesa como nuevo prelado se ha vivido con “ilusión para proseguir el anuncio de Jesucristo”. Así lo ha expresado el prelado en su homilía en la catedral de Solsona. “Vengo a acompañar vuestra fe, a ponerme a vuestro lado para caminar juntos. Vengo en actitud de servicio, pues no deseo otra cosa que ser servidor de vuestra alegríay proclamar cada día la Buena Nueva”.

Un paso más para dar serenidad a esta diócesis ilerdense que ha vivido los últimos meses entre la “perplejidad y el dolor” mezcladas con “compasión” y sin perder “la esperanza”, en palabras de su administrados apostólico –el obispo de Vic, Román Casanova– al inicio de la celebración, en alusión a la marcha del anterior pastor, Xavier Novell.

“Como el Padre me ha enviado, así os envío yo”

“Como el Padre me ha enviado, así os envío yo”. Estas palabras “que resuenan de un modo particular en mi corazón en este día, porque también yo me siento enviado por el Señor resucitado a esta Iglesia de Solsona. La ordenación episcopal me constituyó en sucesor de aquellos apóstoles, con los que comparto una misma misión: proclamar el Evangelio, ser mensajero de la Buena Noticia”, ha proseguido Conesa.

Bernardito Auza, quien mandó presentar al Colegio de Consultores la letras apostólicas del nombramiento del nuevo obispo, ha pasado el testigo, el alicantino, desde 2016 obispo de Mallorca, añ que le ha agradecido su labor ante la “delicada necesidad” que tenía la diócesis. Al nuevo obispo le recomendó la “necesidad de ser una Iglesia de puertas abiertas” en clave misionera junto a toda la comunidad diocesana.

La evangelización en el centro

“Desearía que la misión ocupara el centro de la vida de nuestra Iglesia”, ha expresado. “Me gustaría que fuera realidad la transformación misionera de la que habla el Papa Francisco, que todo en nuestra Iglesia estuviera al servicio de la misión. Porque son muchos los hombres y mujeres que no han recibido la luz del Evangelio, cuyo corazón no ha sido tocado por la gracia y transformado por la fe en Jesús. A ellos debemos una palabra, para ellos debemos proponer sin cansarnos, sin miedo y con toda delicadeza y respeto la fe en Jesucristo como clave para su vida y fuente de vida para el mundo”, ha concluido.

Necesito de vosotros para realizar la misión

Pero para llevar a cabo esta misión, ha insistido, “necesito la ayuda de todos vosotros”. Porque para que la misión sea fuerte, “debe crecer la comunión entre nosotros. Todos formamos un solo cuerpo y tenemos un solo Señor”.

Por último se ha encomendado a la “intercesión de la Virgen María, a ella pido que sea estrella que guíe mis pasos y los de esta Iglesia por los caminos de la evangelización”.