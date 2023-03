¿Será el colectivo migrante el chaleco salvavidas para revertir los bajos datos de natalidad en España?

Que en España nacen pocos niños es una realidad sabida. No obstante, existe una creencia general y errónea por el que la población inmigrante compensaría el hueco demográfico que deja nuestra población activa. Existen corrientes de pensamiento que defienden que la caída de la natalidad española no es grave, ya que los migrantes nutrirían el mercado laboral, con la ventaja de que no sería necesario invertir en su crianza ni educación.

"La inmigración no ha supuesto un aumento de la tasa de natalidad"

Pero no son pocos los expertos que desmontan este argumento, ya que los estudios revelan que la tendencia de estas familias procedentes de fuera tienden a equiparar su tasa de natalidad con la nativa. Una realidad que ha defendido en ECCLESIAla profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Julia Cordero Coma, quien considera que esta población no será el chaleco salvavidas que nos permitirá salir de la crisis demográfica.

“Yo diría que me temo que no, porque si bien contribuye y ha contribuido en tiempos de bonanza económica que hemos recibido más inmigrantes porque generan riqueza y es una población generalmente joven en edad de tener hijos, pero normalmente sus tasas de fecundidad son mayores al principio pero tienden a converger”.

Julia Cordero ha puesto como referencia otros países que reciben a este colectivo desde hace más tiempo, y ha precisado que las segundas generaciones “suelen tener una fecundidad parecida a la autóctona, la que no es de origen inmigrante”.

Por ello, la socióloga de la Complutense ha agregado que “a la larga no suele suponer una ayuda tan importante para mejorar las tasas de fecundidad. Como es un porcentaje pequeño de población, en España no ha supuesto un aumento considerable de la tasa de natalidad”, ha esgrimido Julia Cordero en declaraciones a ECCLESIA.

Estancamiento de la población a partir de 2042, según el INE

Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), España ganará en los próximos veinte años cerca de cinco millones de habitantes, hasta rozar los 52,3 millones en 2042, pero la población se estancará en las siguientes tres décadas pese a la continua llegada de inmigrantes.

Si se mantienen las tendencias demográficas actuales, subraya el organismo público, la población de 65 y más años llegará a suponer el 26% del total en el año 2037 y el progresivo e ininterrumpido aumento de las defunciones, siempre superior al número de nacimientos, dará lugar a un saldo vegetativo negativo durante todo el periodo proyectado.