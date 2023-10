San Dámaso: Un agradecimiento al cardenal Osoro como muestra de "reconocimiento y afecto"

"Un día para agradecer y ofrecer todo lo que don Carlos ha sembrado desde la Universidad". Con estas palabras, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha comenzado el acto de homenaje "a quien ha sido durante más de nueve años el Gran Canciller de esta Universidad".

"Es un acto de reconocimiento y de afecto", ha explicado Javier Prades, rector de la Universidad. "El recorrido llevado a cabo durante el ministerio de Carlos Osoro cha sido de consolidacion y asentamiento", ha subrayado destacando el impulso al centro. "Su acompañamiento ha sido cercano y continuo y hay que destacar la el servicio de acogida de sacerdotes extranjeros potenciando el espíritu misionero de la Universidad".

Por su parte, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, ha impartido la lectio en la que ha querido profundizar en algunos aspectos de la vida apostólica. "Cuando miramos el paso de los años, lo vemos con esperanza y experiencia, pese a estar suminos en una profunda crisis de hondo calado".

"En el imaginario de muchos, aparece un Dios más castigador que un Dios compasivo. por eso, a veces nos cuesta trabajo transmitir la bondad de Dios. No debemos excluir el rostro de Dios", ha expresado el cardenal. "Siempre es posible en un cristiano la esperanza, incluso cuando estamos a punto de atravesar la puerta que da comienzo a la eternidad". De esta forma, "es una tarea de la misión cristiana asentar a nuestros contemporáneos en la cuestión de Dios y en la vida eterna".

"Todos tenemos muchos días luminosos, bastante oscuros y la mayor parte grises... pero Dios siempre está ahí y nos acompaña. Esto puede aplicarse a obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, matrimonios cristianos... Todos estamos inmersos en esa sombra y yo doy gracias a Dios porque Dios existe y nos quiere". En este punto, ha pedido "que nos acompañemos unos a otros para que la penumbra y la secularización no llegue solo a los estratos civiles, sino a nuestro propio corazón".

En la disminución del número de vocaciones, ha dicho, "hemos llegado por agotamiento y ello nos mortifica. Nos da «hasta reparo» preguntar por el número de seminaristas en los seminarios, pero no hay que ser pesimistas". Para ello ha dado dos claves "bíblicas y culturales": "La clave de la crisis es poner en cuestión cosas asentadas pacificamente y conmueven hasta los propios cimientos de la vida". "La fe ha conseguido la victoria sobre el mundo", ha recordado, "por eso debemos trabajar sobre la fe, núcleo y foco, porque impulsa a la oración, nos sostiene en las pruebas".

Un pastor itinerante

"Gracias por tu profundidad y sabiduría", le ha respondido el cardenal Osoro, que ha recordado su condición de "obispo itinerante" al haber recorrido la Iglesia española de norte a sur. "He terminado mi ministerio episcopal aquí en Madrid y quiero agradecer a todo el Pueblo de Dios el cariño durante estos años, he sido tremendamente feliz". "Mi paso por la Universidad también me ha enriquecido, he aprendido mucho de todos los que afrontáis este momento formativo. Os doy gracias a todos de corazón".