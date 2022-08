El sacerdote y periodista Fernando Cordero, nombrado Hijo Predilecto de Algodonales

El sacerdote y periodista Fernando Cordero Morales ha sido reconocido como Hijo Predilecto de Algodonales. Se trata de un genuino hijo de esta tierra a la que el Ayuntamiento ha querido reconocer por su cercanía a un estilo de vida de gente sencilla. El acontecimiento se ha celebrado este jueves en el salón de plenos del municipio de la Sierra de Cádiz.

Sus declaraciones han sido de alegría, expresando que “estoy muy muy contento, muy feliz por este reconocimiento”. "No me lo esperaba para nada", afirma con gratitud por "lo que supone de cariño de los vecinos de Algodonales, subrayar el amor a mis raíces, todo lo que he vivido en el pueblo, en la parroquia de Señora Santa Ana y, ahora que tengo que viajar por tantos lugares del mundo como consejero general de mi congregación, en tantos países hago presente también a Algodonales y todos los valores de familia, de solidaridad, de cercanía, de gente simpática de la Sierra que uno intenta llevar por todos los sitios”.

Añade que “es un regalo inmerecido. Además de sacerdote soy periodista y en Algodonales he recibido las mejores enseñanzas en el mundo del periodismo para comunicarnos con fuerza. Es un gran honor y esto me hace vincularme mucho mas a mi pueblo y extender el nombre de mi pueblo allá por donde tenga que servir. Esto nos hará poder tender puentes con lo universal”.

Sobre Fernando Cordero

Fernando Cordero Morales nació en Algodonales (Cádiz) en 1971. En la actualidad es consejero general y secretario general de la Congregación de los Sagrados Corazones. Vive en Roma y viaja visitando las comunidades sscc a lo largo del mundo. En agosto de 2021, fue nombrado, por el cardenal Mario Grech, miembro de la Comisión de Comunicación del Sínodo de los Obispos.

Anteriormente ha sido párroco de los Sagrados Corazones de Sevilla, del Buen Pastor y administrador parroquial de Ntra. Sra. de la Oliva de San Fernando (Cádiz).