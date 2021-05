El sacerdote Juan Pedro Ortuño invita a reflexionar con su nuevo libro "A la sombra del Evangelio"

Este miércoles se ha presentado en la Ermita Virgen del Puerto de Madrid el libro ‘A la sombra del Evangelio (Voz de Papel) escrito por el sacerdote Juan Pedro Ortuño, al que han acompañado el cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo y el periodista y exdirector de Alfa y Omega Miguel Ángel Velasco, y el editor Álex Rosal.

El obispo de Lugo ha querido remarcar el valor de la amistad, “reflejo del espejo de la Iglesia”. Ha querido agradecer por la invitación y cree que el sacerdote comparte su aventura de sacerdote en medio de la gente. “La característica principal del libro es que creo que invita a la gente a retomar el camino de la Iglesia” ha afirmado el obispo de Lugo.









"El primer ejercicio de caridad, transmitir la verdad"

“En el camino hay un oasis donde recobrar fuerzas, esto me parece el libro en primer lugar, meditar a la sombra del Evangelio y al ritmo de su Liturgia” ha remarcado el obispo de Lugo. "Con su lectura aprendemos del Maestro que nos ayuda a discernir sobre nuestra propia vida” ha subrayado monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo

En su intervención, el cardenal Rouco señaló que “la historia del Señor no es pasado, sino presente, por eso que un sacerdote como Juan Pedro Ortuño profundice en su vocación sacerdotal enmarcado en la meditación diaria del Evangelio, lo lleva a vivir en la caridad y en la verdad”.

El cardenal Rouco Varela ha recordado una idea del Papa emérito Benedicto XVI, sobre la situación actual del mundo y el papel de los cristianos en la misma. “En una sociedad fracturada, dividida y debilitada, los cristianos deben saber que el primer ejercicio de caridad que tienen con sus semejantes es transmitir la verdad”. “No hay peor falsedad que ejercer una supuesta caridad sin que la acompañe la verdad”, manifestó Rouco Varela.









"Hay Alguien que nos amó primero"

El escrito Juan Pedro Ortuño ha dejado algunas reflexiones sobre su libro: “Es un libro diferente. Tiene una pedagogía nueva a la hora de sumergirte en la meditación del Evangelio”

El autor además ha propuesto un reto: ““Métete dentro del Evangelio!… 'como un personaje más´, siendo testigo de lo que allí está aconteciendo. Como si el mismo Jesús te estuviera hablando, o te dirigiera esa mirada de cariño… Habla con Santiago, con Juan… Pregúntales acerca de lo que han entendido de las palabras de Jesús al bajar del Tabor”.

“Cada Evangelio – ha afirmado Juan Pedro Ortuño - posee, su peculiar sombra que, en compañía del Señor, nos va enseñando con calma, a convivir con nuestras circunstancias, con los que nos rodean, y, sobre todo, con nosotros mismos, es decir, con el ejercicio de la paciencia, el saber esperar y dejándonos querer. Pero, siempre, sin descuidar que, aunque lo olvidemos, hay Alguien que nos amó primero”