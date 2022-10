El Sabadell apuesta por la inversión en proyectos solidarios: “Sois la esperanza de los más desfavorecidos”

El Banco Sabadell reafirma su compromiso con la sociedad y los colectivos más necesitados. El Banco lleva décadas comercializando el Fondo de Inversión, del que una parte de la comisión de gestión que genera se destina a ayudas de las que ya se han beneficiado más de 300 iniciativas de carácter social en España y de cooperación al desarrollo en países de cuatro continentes. Así, Banco Sabadell y Sabadell Asset Management –compañía del Grupo AMUNDI– gestora de Sabadell Inversión Ética y Solidaria, continúan un año más trabajando para llevar a cabo este proyecto solidario.

Sabadell Asset Management dona cada año una parte de la comisión de gestión generada por el Fondo a proyectos solidarios para ayudar a los menos favorecidos, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación, la alimentación y la integración.

El Fondo persigue un triple objetivo: invertir conforme a criterios éticos, que además sean conformes con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, y contribuir a causas solidarias.

Este martes, 18 de octubre, se ha realizado el acto de entrega de ayudas a causas solidarias del fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria. Santiago José Portas, director del segmento de Instituciones Religiosas y Tercer Sector del Banco Sabadell ha subrayado como estas causas son “la esperanza de los más desfavorecidos, muchas gracias por vuestra labor. Nosotros seguiremos apoyándoos”.

Francisco Vallejo, presidente del Consejo Territorial del Banco Sabadell ha subrayado que “ojalá las instituciones que nos acompañan y tantas otras que desarrollan esta labor no fueran necesarias, pero desgraciadamente lo son y hay que contar con ello. Nos espera un invierno que no va a ser fácil y un año complicado. Los problemas parece que no acaban nunca. Ha sido un año complicado en el mundo financiero, pero a pesar de todo hemos conseguido 340 mil euros para estas causas solidarias”.

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, ha agradecido en su discurso a todas las entidades seleccionadas: “Para mí es un privilegio estar aquí hoy compartiendo este acto con vosotros. Para Cáritas es un reconocimiento que los 75 años recorridos han sido mucho más que eso. Han dado sus frutos y es una invitación a seguir trabajando para las familias más vulnerables. Yo quiero agradecer en nombre de toda la gran familia de Cáritas: es un momento para agradecer estos 75 años de vida que lleva funcionando esta maravillosa organización”.

“Enhorabuena a todas las entidades seleccionadas. Dentro de unos días, el 13 de noviembre, celebraremos la VI Jornada de los Pobres. Hay que hacer una reflexión sobre nuestro estilo de vida. Bajo el lema, “Jesucristo se hizo pobre por ustedes”, el Papa Francisco nos recuerda la importancia de opción preferencia por Jesús y por los más vulnerables”, ha afirmado Bretón.

Bretón ha recordado que “los datos del INE han confirmado lo que ya dice nuestro informe FOESSA y que daba cuenta de como la pobreza se ha extendido en las sucesivas crisis. La pandemia ha dejado más desigualdad, el panorama es más que preocupante y mientras que la pandemia se considera terminada, seguimos sin tener perspectivas claras sobre cuánto seguirá lastrando la crisis de tipo inflacionario derivada de la guerra en Ucrania”.

“La solidaridad de la sociedad española ha estado a las alturas de las circunstancias, nosotros mismos en Cáritas somos testigos privilegiados de esta enorme generosidad de las personas. Las iniciativas del fondo son una ayuda más y desde una perspectiva cristiana”, ha subrayado Bretón.

Las palabras de D. Antonio Sáinz de Vicuña, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada

En representación de todas las entidades galardonadas ha tomado la palabra el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, D. Antonio Sáinz de Vicuña que en primer lugar ha felicitado a Cáritas por sus 75 años, como también AIN: “Estos premios van para muchos proyectos españoles, pero también ha habido ese instinto de caridad hacia esos países más desfavorecidos: Uganda, India, Camerún, Haití…todo eso es caridad hacia el exterior”.

“Agradecer al Sabadell su apoyo a todas estas iniciativas, reflejo de caridad”, ha subrayado el presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada.