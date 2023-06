Rouco Varela, protagonista en el próximo Congreso Católicos y Vida Pública donde se abordará la Evangelización

El Congreso Católicos y Vida Pública cumple 25 años, sus "bodas de plata", y esta vigésimo quinta edición se celebrará bajo el título 'Vivir, compartir, anunciar: Evangelizar', según ha avanzado este jueves el director del congreso, Rafael Sánchez Saus.

El congreso, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, se celebrará del 17 al 19 de noviembre en el campus de Julián Romea de la Universidad CEU San Pablo y, en esta ocasión, el encargado de presentarlo una semaNA antes será el cardenal Antonio María Rouco Varela.

Sobre el lema de esta edición, Sánchez Saus ha explicado que todo lo que ha generado el congreso en estas más de dos décadas --conferencias, talleres, reencuentros--- solo "merece la pena" si con ello han "evangelizado".

"Por eso este título, es lo que hemos estado haciendo estos 25 años de forma muy clara: Evangelizar", ha subrayado, en un encuentro con medios.

Entre las novedades de esta edición, Sánchez Saus ha anunciado que se ampliará a la mañana del viernes para celebrar una sesión conmemorativa. Además, están preparando vídeos ilustrativos, una exposición y un volumen con las ideas más importantes de estos 25 años de congreso. También se recuperará el congreso infantil y se remodelará el juvenil, que estará abierto no sólo a alumnos del CEU sino también de otras realidades educativas y de Iglesia, para conseguir que sea "más participativo".

Además, se realizará un acto cultural en el que participarán figuras como el escritor Enrique García-Máiquez, el historiador Alejandro Rodríguez o el cineasta José Luis López Linares, que hablarán del testimonio de fe desde la cultura.

Además, se organizarán siete talleres y cinco ponencias en las que se garantizará un "equilibrio" entre "personalidades del ámbito político", del ámbito social y de la Iglesia, así como de distintas áreas geográficas, tal y como ha precisado el director del congreso.

En cuanto a la participación del cardenal Rouco, Sánchez Saus ha destacado que está edición necesitaba contar con una "figura eclesiástica de relieve" y "quién mejor que la persona que desde su posición como arzobispo de Madrid en ese momento tanto apoyó el congreso".

Además, ha precisado que no se trata de que el congreso se convierta en un "desfile de celebrities católicas". No obstante, no descartan proponer participar en el evento a algún miembro del nuevo gobierno que se forme tras las elecciones del 23 de julio aunque reconocen que es complicado porque a principios de septiembre tienen que tener cerrado el listado de participantes.