''Reconquistar nuestro propio corazón'': Covadonga hace balance del encuentro con dos mil jóvenes

El santuario de Covadonga (Asturias) ha acogido este fin de semana la primera Jornada Eucarística Mariana Juvenil. Cerca de dos mil peregrinos se han dado cita para adorar al Santísimo Sacramento, profundizar en Él y compartir unos días de conviviencia para ''reconquistar los corazones para Cristo''. Lo decía Amparo, una voluntaria del encuentro en Ecclesia al Día.





Han sido tres días de éxito. El año que viene Covadonga volverá a acoger la segunda edición de la JEMJ. La lluvia, que ha acompañado constantemente el encuentro ha sido ''signo de las muchas bendiciones que se han derramado en estos días sobre los más de 1600 participantes de la JEMJ'', afirman los organizadores.









Una lluvia que ha dejado al margen los sentimientos, pues ''el verdadero encuentro con Cristo vivo no se asienta sobre sentimientos, sino en la fe''. La lluvia se mantuvo, excepto en la vigilia de adoración eucarística, lo que permitió realizarla en el exterior de la Basílicia.

El encuentro ha sido organizado por la asociación de laicos ''En Marcha''. La idea vino de una encuesta que salió en Estados Unidos, y que constataba el bajo porcentaj de jóvenes que no creen en que Jesús esté presente en el Santísimo Sacramento. Por eso, y aparte de las misas y adoraciones, los peregrinos han recibido meditaciones y talleres para profundizar. Se han celebrado también confesiones continuamente. ''La belleza de la liturgia y de los cantos habló al corazón de los jóvenes''.

Jesús Sanz Montes, obispo de Oviedo, presidió la misa de clausura. Le acompañaron viente sacerdotes. En su homilía aseguró que La JEMJ ''ha sido una gracia de Dios inmensa, que la Archidiócesis de Oviedo ha tenido la bendición de acoger y acompañar''. Momentos después era entrevistado en COPE.

"Ha sido un encuentro conmovedor, subo todos los años a Covadonga, pero tener a 2.000 jóvenes de toda España y fuera de España es una nota de novedad que nos ha llenado de alegría'', compartía a Sandra Asenjo en el informativo de Fin de Semana. ''Me he quedado sin presupuesto por las velas que he puesto para que el año que viene no llueva y que la Virgen nos bendiga y que la lluvia que nos ha caído se torne en alegría",





Un fin de semana dedicado a reconqusitar los corazones en Cristo.