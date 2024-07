''Reconquistar los corazones para Cristo'': la misión de la primera 'JEMJ' convocada en Covadonga

El santuario de Covadonga recibe este fin de semana la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la JEMJ. Cientos de jóvenes de distintos países se han desplazado hasta Asturias para asistir a este encuentro. Se trata, además, de su primera edición y tiene el lema de 'Levantad vuestros corazones' .





''Tenemos muchas ganas de que los jóvenes tengan el encuentro con Jesús y su madre'', explica Blanca Carrasco, una de las voluntarias que participa en la preparación de estas jornadas. ''Nos pusimos en marcha proque era esencial no perder la presencia de Jesús en la Eucriastía, darle valor hoy en día''. Por eso organizan estas jornadas para darle importancia el demostrar que Dios está presente en la Eucaristía.

Este encuentro nace a raíz de una encuesta realizada en Estados Unidos en la que se afirma que el 70% de los jóvenes católicos no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Algunos consideran que si la encuesta se realizara en nuestro país, los resultados no serían muy diferentes, pero la postura derrotista no era una solución para estos chicos, y de ahí surge esta herramienta en forma de jornadas, para llevar el mensaje de la Iglesia a todos los rincones.

Otro joven voluntario que está echando una mano es Emilio Fra y cuenta los orígenes de esta idea. ''Surgió en nosotros, en un grupo de laicos el deseo de unas jornadas para fomentar la devoción a la Eucaristía de la mano de la Virgen María''. Crearon la fundación En Marcha, que ha organizado la JEMJ, gracias al santuario y al obispado de Oviedo. ''Está todo listo. Estamos haciendo labores de acogida, preparando los carteles, las indicaciones''.

''Lo vamos a hacer de diferentes maneras'' explica Amparo, otra voluntaria. Lo fundamental es la Eucaristía, aunque también habrá charlas y talleres. Los tiempos entre actos ''son fundamentales, es cuando vamos a conocer a los jóvenes''. También rezarán el rosaerio por la noche y harán un festival y una vigilia. ''Un momento especial en el que el Señor toca los corazones''.

Como en Covadonga ''empezó la reconquista de España'', quieren ''reconqusitar los corazones para Cristo''. Quieren que los jóvenes se vyaan ''con el corazón levantado, encendido'' y que se den cuenta de que ''merece la pena seguir a Cristo''.

La Jornada Eucarística Mariana Juvenil: un encuentro de jóvenes católicos que en Covadonga y que durará todo el fin de semana.