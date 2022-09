Rafa Nadal y el valor de la paternidad: "El nacimiento de mi hijo es más importante que el tenis"

Con cerca de cien títulos en sus vitrinas, Rafa Nadal no es nadie sin su familia. Así lo ha reconocido en no pocas ocasiones y así lo constatan las imágenes de sus abrazos con los suyos después de los partidos.

Este martes, ha vuelto a demostrar que “hay cosas más importantes que el tenis”. Así lo ha declarado en la rueda de prensa que concedió esta madrugada, tras su derrota ante Frances Tiafoe en el torneo del US Open.

It was great to have @RafaelNadal back in New York this year.#USOpenpic.twitter.com/MNhZHRPp6J