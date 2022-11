¿Qué son las células de evangelización?

Las células parroquiales son pequeñas comunidades, formadas por unas diez personas, que están en constante crecimiento, que buscan evangelizar, hacer discípulos misioneros y acompañar su ministerio a través de las relaciones cotidianas, lo que denominan el ‘oikos’, por las que rezan, sirven y comparten a Cristo. Estas pequeñas comunidades que forman parte de la parroquia, como ocurre con las células del cuerpo, están llamadas a multiplicarse. Son una forma de ser parroquia, están a su servicio, ya que forman discípulos misioneros que se integran en la vida y misión de la comunidad parroquial.

Como explica en PARAULAFernando Mañó, párroco de San Andrés de L’ Alcúdia y promotor de este método en los países de habla hispana, las células se reúnen en las casas y en ellas hay un doble proceso: “el discipulado y el crecimiento en la fe”. “Se habla mucho de evangelización pero nadie nos enseña a hacerlo”, apunta. En este sentido, explica que a los que forman parte de la célula se les ayuda para ser discípulos. “Es una evangelización de tú a tú como en las primeras comunidades cristianas”, añade.

"Una verdadera fraternidad"

De esta forma, en la célula se “crea una verdadera fraternidad”. Además es un método destinado a los alejados e incluso los no bautizados: “el primer encuentro con la persona alejada no es en el templo, es en la casa, y poco a poco se le prepara para la vida de la gran comunidad”. Un proceso, que como explica Mañó, “tiene su tiempo porque no se crea un discípulo misionero de la noche a la mañana, irá madurando en la fe e irá tomando responsabilidades en la parroquia. También con su vida personal, familia, trabajo…”.

En el encuentro en las casas, cada semana o quince días, tiene un lugar una celebración sencilla con tiempo para la oración, la alabanza, alguna enseñanza del sacerdote y para compartir la experiencia personal y de evangelización de cada uno. “Encontrarse en las casas para compartir las alegrías y expectativas que están presentes en el corazón de cada persona es una experiencia genuina de evangelización que se asemeja mucho a lo que sucedía en los primeros tiempos de la Iglesia”, recordaba el Papa Francisco en un encuentro con las células en 2015.

Las células, además, no pertenecen a ningún movimiento, sino que están al servicio de la parroquia. Es toda “una escuela de evangelización”, como define Mañó, o una herramienta de discipulado, que tiene el objetivo de formar discípulos misioneros que se integran a la vida y misión de la comunidad parroquial. Toda una forma cambiar la parroquia y hacerla abierta y evangelizadora.

Historia de las células de evangelización

El origen de este sistema de evangelización, tal y como se desarrolla en la actualidad, está en el parroquia Sant Eustorgio de Milán, donde el párroco, Don Pigi Perini, reconvirtió su parroquias tras conocer este método en Estados Unidos. Desde aquí se expandió primero por Italia y luego por todo el mundo. En 2015 los estatutos del Sistema de Células Parroquiales de Evangelización fueron aprobados por la Santa Sede. A España llegó en 2013, concretamente a la parroquia Ntra. Sra. de Loreto de Jávea, desde donde se creó un equipo para difundirlas por toda España.

Encuentro nacional en Valencia

Este sábado el colegio Ntra. Sra. de Loreto acogerá el III Encuentro nacional del Sistema de Células Parroquiales de Evangelización. En él se darán cita miembros de las células de toda España, donde compartirán sus experiencias de evangelización. Se contará con diferentes invitados como la Comunidad Bernabé, que animará el encuentro con su música y guiará la adoración, así como el presidente del Organismo Internacional al servicio de las Células Parroquiales de Evangelización, Paul Fenech. Asimismo ofrecerán una conferencia José Alberto (Tote) Barrera junto con su mujer Cristy Salcedo, que son cofundadores del Ministerio Nunc Coepi y miembros de la Comisión de Primer Anuncio de la Conferencia Episcopal Española y colaboradores de Pastores Gregis Christi en España y SUMÉRGETE.

También ofrecerá una conferencia Francisco Carrasco, sacerdote de la parroquia Santa Isabel de Jaén, delegado episcopal de Ecumenismo, Juez del Tribunal Eclesiástico de Jaén y también colaborador del Instituto de liderazgo pastoral Autem. El encuentro, que incluirá la celebración de una eucaristía, está abierto a todo el que quiera conocer este sistema de evangelización.