El protocolo de prevención de abusos que han aprobado los obispos: "Un trabajo para la protección y actuación"

“En el protocolo que hemos aprobado se toca el tema de la justicia restaurativa. La última legislación de carácter universal que está sobre este tema prevé que se constituya en cada diócesis un fondo para acompañar a las víctimas si necesitan cualquier tipo de ayuda de carácter psicológico, psiquiátrico o médico”. Así lo ha explicado el nuevo secretario general de la CEE, César García Magán, en su primera rueda de prensa para informar sobre los trabajos de la Asamblea Plenaria de los obispos españoles.

Así, García Magán ha informado de que la Plenaria ha aprobado un protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso y “líneas guía” para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores.

Un trabajo constante

“Este tema es muy importante”, ha incidido. “La Iglesia continúa en un trabajo constante de actualización de sus procedimientos, que mira por un lado al pasado, con el trabajo imprescindible de las Oficinas diocesanas y de las congregaciones religiosas. Y que mira por otro lado al presente y al futuro, procurando la protección de los menores y la prevención de los abusos en todos los ámbitos".

El obispo ha explicado que el responsable del Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de menores, Jesús Rodríguez Torrente, ha presentado a la Plenaria el borrador de un Protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso. Este Servicio ha trabajado durante los últimos meses en la redacción de este documento en colaboración y comunicación con las distintas Oficinas de Protección de menores de las diócesis, así como las Oficinas de CONFER.

Aplicación conjunta "para mejorar"

Un marco de aplicación conjunta en las diócesis “que toca el tema de la justicia restaurativa, donde se dice que cada iglesia particular tenga un fondo para ello. Ha habido casos y ha habido obispos que se han encontrado con víctimas. En otros casos también se ha ofrecido esa posibilidad y la persona no ha querido”, ha contestado García Magán a los periodistas. No obstante, “hay que caminar en ese sentido, porque aparte de lo que es el proceso estrictamente penal ese es otro ámbito que se abre y que la Iglesia, por lo que somos y representamos, tenemos que abrirnos".

El secretario ha matizado que ya hay diócesis que tienen su propio protocolo, así como en el ámbito de la vida consagrada también, pero que los obispos lo han aprobado “como protocolo marco aprobado por todos los obispos y ahora en las diócesis, lo podrán integrar para mejorar el suyo propio, para mejorar esa dimensión de la prevención, de la actuación en caso de abusos y de la formación”.