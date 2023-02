Primeras palabras del nuevo obispo de Menorca: "Nuestra actitud será la de caminar juntos, escuchar y acoger

“Quiero agradecer al Papa Francisco la confianza depositada en mi persona al nombrarme obispo de Menorca”, ha expresado Gerad Villaonga, obispo electo de Menorca,en una carta escrita a sus diocesanos. “En este caso particular mi nombramiento como obispo de Menorca tiene una peculiaridad respecto a mis predecesores, de los cuales me considero admirador y deudor. Especialmente unido a los últimos, de los que he sido estrecho colaborador, queda asegurada la continuidad y la estabilidad en la vida de la Iglesia diocesana”, ha asegurado.

No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda



El obispo electo ha recordado las palabras del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de Comunicaciones: “Una vez que hayamos escuchado al otro con corazón puro, lograremos hablar en la verdad y en el amor. No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino a hacerlo sin caridad, sin corazón”.

Por eso, con motivo del aniversario de la muerte de San Francisco de Sales, ha citado el paralelismo entre su época y la nuestra, elogiando “su flexibilidad y su capacidad de visión” para “vivir el cambio de época con sabiduría evangélica”. El Papa nos recuerda nuestra “tarea esencial”: “Una Iglesia no autorreferencial, libre de toda mundanidad, pero capaz de habitar el mundo, de compartir la vida de la gente, de caminar juntos, de escuchar y de acoger”.

Por eso, el nuevo prelado explica que el ejemplo de este santo nos ayuda hoy “a salir de la preocupación excesiva por nosotros mismos, por las estructuras, por la imagen social, y a preguntarnos más bien cuáles son las necesidades concretas y las esperanzas espirituales de nuestro pueblo”.

Con brío

Si ya como administrador diocesano, explica, “asistido por el Colegio de Consultores, hemos llevado a cabo una interpretación dinámica del principio, ahora es el tiempo de llenar de aire los pulmones y seguir avanzando con brío y sin miedo por los caminos que nos marca el Espíritu Santo a la Iglesia de nuestro tiempo”.

La misión e identidad es clara, asegura: “Somos discípulos misioneros. Caminemos juntos como verdaderos hermanos que se quieren, reforcemos los vínculos de comunión, rememos todos juntos en la misma dirección, demos testimonio y hagamos así creíble y atrayente nuestra fe para seguir siendo «sal de la tierra» y «luz del mundo»”.

"No excluyo a nadie"

El nuevo pastor afirma que cuenta “con todos” para desarrollar este servicio: “No excluyo a nadie. Saludo también fraternalmente a los cristianos de otras Iglesias y confesiones presentes en Menorca, así como a los creyentes de otras religiones. El ecumenismo y el diálogo interreligioso están integrados en nuestra misión” Asímismo, se ha dirigido a la sociedad civil, a las autoridades, a las instituciones y asociaciones. “A todos les expreso mi respeto y les garantizo la colaboración leal de la Iglesia que peregrina en Menorca en todas aquellas realidades que afectan al bien común”.