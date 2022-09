Primer balance del Defensor del Pueblo: "Se han atendido a 201 víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia"

Es el primer balance desde que se puso en marcha la investigación y la atención a las víctimas. Y el resultado es que la oficina del Defensor del Pueblo ha atendido a 201 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. De ellas, 67 han sido entrevistadas en persona y en el 83% de las denuncias, han sido realizadas por hombres.

Estos son los principales datos que se extraen del informe hecho público este 13 de septiembre por el propio organismo, en el que Ángel Gabilondo ha declarado sentirse “satisfecho con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido a nosotros”.

Determinar hechos y responsabilidades



“Lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad. Las víctimas que decidan contactar con nosotros pueden contar con ello. Y, a partir de ahí, elaborar un informe con consideraciones, propuestas y sugerencias que será trasladado al Congreso”.

Este primer balance se ha publicado con motivo de la segunda reunión, este 13 de septiembre, de la comisión asesora de expertos. Su objetivo es determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención para el futuro.

Las cifras

El 83% de las personas que han denunciado casos de abusos son hombres, un total de 167, y el resto, 34, son mujeres. La entrevista personal se ha hecho con 67 de los denunciantes. El resto de testimonios registrados han sido recogidos por teléfono, por correo electrónico, por correo postal o a través de la página web del Defensor del Pueblo.

La Comisión Asesora está compuesta por 17 expertos externos, además del propio Defensor y sus adjuntas primera y segunda. Tal y como informó Gabilondo el pasado 20 de junio en el Congreso, para llevar a cabo la misión encomendada por el Parlamento, trabajará en tres ámbitos: la mencionada Comisión Asesora de expertos, un Foro de Diálogo con las asociaciones de víctimas y una Unidad Técnica de atención de las víctimas y de apoyo a la investigación.



Su tarea será "determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder", según informó Gabilondo.

No obstante, precisó que "no es un tribunal" ni se trata de llegar a elaborar una "sentencia". Una vez finalizado el trabajo, Ángel Gabilondo presentará el informe con las conclusiones y recomendaciones ante las Cortes Generales y al Gobierno de España a fin de que se adopten las medidas necesarias. Si bien, el Defensor del Pueblo no ha concretado ninguna fecha límite para entregar el informe porque quiere escuchar a todas las víctimas.

