El presidente de Cáritas Española consideraba a Mons. del Río “una pieza clave para la Iglesia del futuro"

El Arzobispo Castrense, Mons. Juan del Río, ha fallecido este viernes, 29 de enero, en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” como consecuencia de las afecciones provocadas por el coronavirus. Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, tenía una relación muy estrecha con él: “Yo estaba muy pendiente estos días y la gente me pregunta por esa proximidad que siempre hemos mantenido. Esta mañana cuando no tenía noticias estaba preocupado, más tarde he recibido el mensaje de un compañero sobre el fallecimiento”.

El Arzobispo estuvo ingresado en el hospital desde el pasado jueves y desde entonces fue agravándose la enfermedad: “Ha sido una cuestión que la estábamos esperando porque las noticias no eran buenas, pero me ha golpeado en lo más profundo porque es una persona a la que siempre he querido mucho, me ha orientado y hemos trabajado juntos unos años”, ha subrayado Manuel Bretón.

Para el presidente de Cáritas, Don Juan del Río “era una persona a la que admiraba muchísimo y le consideraba una pieza clave para la Iglesia del futuro, un hombre con una mentalidad hacia delante”. Además, le ha recordado como un “hombre que ha contribuido mucho y también ha escrito mucho. Era de una pluma fácil y escribía muy bien”. También, le ha definido como “humilde, sincero, sencillo, próximo y con unas capacidades de comunicación fantásticas”.

Siempre le ha visto un hombre con los pies en el suelo y con una gran humanidad. El presidente ha explicado que Mons. del Río, desde el primer momento, entendió perfectamente el ambiente militar: “Era un hombre totalmente ajeno a la milicia, pero cuando se hizo Arzobispo Castrense creo que nos conoció, nos valoró enseguida, supo nuestras debilidades y nuestros valores”, ha subrayado.

No hace mucho Manuel tuvo la suerte de estar con él: “Había hecho obras en su casa y nos llamó a tres amigos para comer juntos. Fue un encuentro muy familiar. Tuvimos un día precioso con la idea de ir recuperando esa amistad que habíamos tenido siempre”, ha recordado.

De la Diócesis Castrense a Cáritas Castrense por Mons. Juan del Río

Ahora, Manuel Bretón es teniente general en la reserva. Estuvieron trabajando juntos durante varios años. El presidente de Cáritas ha explicado que Mons. Juan del Río desde hace muchos años tenía en su mente crear de la diócesis Castrense una Cáritas:“Tuve la suerte de tener contacto con él y me explicó la idea. Es muy próximo a la acción caritativa”.

Hace ya casi diez años que el Arzobispo creó Cáritas Castrense y le hizo a Manuel presidente: “Todo empezó cuando yo estaba destinado en Granada, fue a visitarnos hace años y congeniamos. Cuando volví jubilado tenía la idea de acercarme a Cáritas y ver que podía hacer como un voluntario más”, ha explicado.