La preocupación del capellán ucraniano Vasyl Boyko: “En la guerra sabes cuando te vas pero no cuando vuelves”

La situación en Ucrania es cada vez más preocupante. El ejército ruso ha realizado una invasión militar y ya hay fallecidos como consecuencia del conflicto. El capellán Vasyl Boyko encabeza la comunidad de ucranianos católicos de la archidiócesis de Valencia. Durante los próximos días se elevarán las oraciones para el cese del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

ECCLESIA ha podido hablar con este capellán ucraniano, que afirma que “en este momento la gente está muy preocupada. Desde esta mañana varios familiares han recibido comunicación de que deben unirse al ejército ucraniano. No solamente los hombres, también las mujeres que han estudiado carrera de medicina deben presentarse porque ya hay heridos y muertos. La gente está muy preocupada por todo lo que está ocurriendo”.

Vasyl Boyko ha expresado que “hoy a las 19:30 tenemos la misa para unirnos y estar juntos con el pueblo de Ucrania. Nos acordaremos de los militares que ya han fallecido y por los familiares que ya están sufriendo”. En la archidiócesis de Valencia existen otras tres comunidades en las que los ucranianos se reúnen: en la parroquia Cristo Rey, de Gandia; en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de Dénia, y en la ermita de Guadassuar, donde también este fin de semana elevarán oraciones por la paz.

El capellán ha explicado que “la última vez que estuve por Ucrania fue en agosto. Esta situación de conflicto con Rusia la llevamos viviendo ocho años. Lo que pasa es que ahora todo el mundo ya habla y sabe que es Putin el que ataca. Antes se hablaba solamente de que era un conflicto en Ucrania. Durante estos años ya nos hemos acostumbrado pero no esperábamos que Rusia atacase a todo el país y a las grandes ciudades con misiles”.

En la guerra sabes cuando te vas pero no sabes cuando vuelves

Boyko ha concluido su intervención expresando que “los familiares están muy preocupados porque en la guerra sabes cuando te vas pero no sabes cuando vuelves. Conozco una familia amiga en Ucrania que me han llamado esta mañana y me han dicho que los cuatro integrantes de la familia tienen que presentarse al servicio militar de inmediato. Esperemos que esta situación cese pronto”.