La polémica beatificación de la reina Isabel se prolonga en el tiempo: "Isabel une a la Iglesia"

La reina Isabel se trata de una de las monarcas más cruciales en toda la historia de España y una de las grandes defensoras del cristianismo. Aun así, se ha convertido en una figura compleja debido a algunas decisiones tomadas durante su reinado. Ella vivió una época totalmente diferente a la nuestra, es decir, su visión de la dignidad humana y la diversidad no pueden ser analizas desde el prisma de la actualidad. Aun así, Isabel, cuando Cristobal Colón descubrió América y este trató de esclavizar a los indígenas, ella le castigó, les defendió en todo momento y se aseguró de que América conociera a Jesucristo

Un proceso complicado de beatificación

Ella, según se dice, estaba llena de virtudes personales, por eso su causa de beatificación se inició en los años 50 hasta que, en 1991, se detuvo en el Vaticano antes de que fuera el quinto centenario del descubrimiento de América. El motivo por el que no se siguió con la beatificación fueron sus decisiones de expulsar a los judíos de España, en 1492. Actualmente continúan las dificultades por la cultura woke que alza sus voces con los movimientos indigenistas y por las diferencias con el Islam. La petición de que la beatificación se detuviera fue mediante una carta de Jean-Marie Lustigier, un judío converso de París, a Juan Pablo II.

Luis Argüello

The Pillar, blog estadounidense, habló con Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española sobre la cuestión mencionada. Cuando se le preguntó por el estado actual de la beatificación de la reina en el Vaticano, el arzobispo, explicó que al finalizarse la valoración del estudio histórico el siguiente paso sería que una comisión de teólogos siguiera avanzando en la investigación, pero aun no ha habido noticias de que esto haya sucedido, tampoco de que se haya cerrado o pausado la causa. A pesar de tantos problemas, el arzobispo, comentaba que el Dicasterio para las Causas de los Santos anima a seguir insistiendo en la beatificación de la reina. No solo los españoles son los que muestran apoyo a la causa, sino que muchos católicos en América lo piden insistentemente por el papel de la reina de evangelización: "Es algo que muchos católicos hoy en América agradecen".

Se negó a la esclavitud

La reina peleó contra aquellas acciones incluso por parte de los suyos que atentaran contra la dignidad humana, mostrando su deseo de que desde la teología se velara por la integridad de todos, también los indígenas que habitaban la descubierta América. Es por ello que se negó a la esclavitud. Entre sus virtudes destaca la castidad, la templanza, la auteridad y su castidad. En el siglo XVI, recién fallecida la reina, contaba el arzobispo: "Aparecieron en América instituciones de de enseñanza y universidades, que se desarrollaron a raíz de este impulso y deseo de la Reina de vivir la caridad como virtud social y política".

Hay una cuestión que la Iglesia en general ha tratado de dejar clara: "La reforma de Isabel en Castilla unió a la Iglesia". Ella modificó el pueblo de Dios hipócrita de su época e hizo reformas en el clero y las congregaciones religiosas. Así lo reflejan los 30 volúmenes sacados en un estudio histórico sobre la reina. Estos han sido trasladados hasta la Santa Sede.

"La beatificación la dejamos en manos de Dios"

El arzobispo hablaba de la importancia de la reina Isabel para resaltar la importante figura de los laicos en la Iglesia en el plano social y político, decía: queremos que Isabel inspire a los que se dedican profesionalmente a la vida pública a cultivar las virtudes cristianas en lo social. Más allá de que avance en el Vaticano o no, esto es lo que nos motiva. Ahora, entendemos que esto tiene una especial dificultad al tratarse de una reina. Por eso, no solo estamos fijándonos en el aspecto de la devoción popular, si no también en promover estudios históricos desde la Comisión. La beatificación la dejamos en manos de Dios."