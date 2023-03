La pobreza cultural que deja la secularización en los jóvenes: "Sin lo religioso no se concibe el patrimonio"

La secularización avanza en la sociedad, lo que a largo puede traer consigo que las nuevas generaciones no sean capaces de interpretar ni contextualizar el vasto patrimonio religioso de nuestro país. Una problemática que no es baladí, si tenemos en cuenta que a lo largo y ancho de España disponemos de unas 23.000 iglesias, más de 1.500 monasterios y santuarios y 87 catedrales, todas ellas con importantes obras de arte sacro.

De ahí que surjan iniciativas como 'La experiencia de Dios a través del arte' de la Fundación SM. Se tratan de cursos de formación dirigidos a profesores de religión, catequistas, guías o agentes de pastoral para profundizar en la comprensión del lenguaje artístico que contienen las obras de arte religiosas.

De esta manera, la institución educativa sin ánimo de lucro pretende que los formadores tengan una palanca para saber explicar a alumnos, visitantes o curiosos la experiencia sobre Dios, el perdón, el amor, la belleza y otras vivencias que forman parte de la tradición cristiana.

El director del programa de la Fundación SM, José María González Ochoa, ha explicado en ECCLESIA que la iniciativa no surge solo porque se aprecie un déficit a la hora de transmitir el valor artístico, sino que tiene como objetivo reivindicar “el valor que tiene la Iglesia y facilitar herramientas para que se pueda usar de manera pedagógica por parte de profesores de religión y catequistas”, ha aseverado.

González Ochoa ha agregado que el curso 'La experiencia de Dios a través del arte' que comenzarán en la diócesis de Lugo el 24 y 25 de marzo para luego ampliarse por otras regiones, constituyen un repaso de esta experiencia por obras de arte que transmiten el mensaje cristiano.

"Es imposible comprender la historia de España sin el cristianismo"

Y es que para el responsable del programa de la Fundación SM, la secularización hace que se ponga en riesgo el conocimiento sobre el arte sacro no solo desde un punto de vista religioso, sino que también histórico o social: “Es imposible entender los pilares de la UE sin el cristianismo, es imposible comprender la historia de España sin el cristianismo, no se concibe el patrimonio cultural artístico de España sin lo religioso, y por eso se quiere hacer hincapié”, ha subrayado.

"Con la secularización se pierde el contexto que da significado a estas obras de arte"

Al hilo de esta idea, para González Ochoa es preocupante que los jóvenes accedan a las catedrales sin conocer “para qué fueron construidas, qué significa el atrio de la entrada, qué es una pila bautismal o por qué tiene esa forma de Cruz. Si no se estudia, no se entiende. O si vas a un Museo como El Prado, si no se tiene un mínimo de cultura religiosa muchas cosas no se van a entender. Con la secularización se puede perder ese contexto que da significado a estas obras de arte”, ha alertado.

Para revertirlo, Ochoa propone iniciativas de la Fundación FM como 'La experiencia de Dios a través del arte', pero también ha reivindicado el papel que deben desarrollar los guías turísticos y las diócesis: “Los guías que enseñan el patrimonio religioso son fundamentales. También la Iglesia, a través de sus diócesis, podrían ofrecerse a los ayuntamientos para formar a los guías de la ciudad”, ha propuesto.