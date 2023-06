Paula Vega: La "influencer" que lo deja todo para evangelizar en las redes

Sus perfiles en redes sociales, sobre todo Instagram, bajo el nombre de Llamameyumi tienen miles de seguidores y en ellos ofrece píldoras de fe, de magisterio de la Iglesia, pero de un modo muy fresco y juvenil. Hace pocas semanas contó en ellos que había dejado su trabajo fijo como profesora de Religión y ha cambiado el rumbo de su vida.

Oración y discernimiento

Paula entra en el programa para conversar con Irene Pozo y Ana Medina y explica los motivos: «Pasaron muchas cosas, fue un proceso de oración y de discernimiento. Cuando no estás en el sitio donde Dios quiere que estés, no encuentra la paz. Me empezó a pasar eso y al final empecé a discernir y supe la decisión e intenté ser valiente para dar ese salto».

Paula quiere ser evangelizadora a tiempo completo: «Me siento llamada a testimoniar a Dios con mi vida, y aunque puede chocar un poco porque durante mucho tiempo hemos visto eso una tarea de religiosos o sacerdotes, yo quiero dedicarme a ello profesionalmente, con las horas de trabajo todo mi esfuerzo, formándome, poniendo todo lo que puedo para lograr testimoniar y evangelizar». Las claves que Paula son: «ser polivalente y trabajar duro. En estos momentos gestiono mis redes, pero también las de la serie The Chosen, de un movimiento religioso, he sacado recientemente un curso de formación sobre mujeres biblicas, siempre intentando ser instrumento para llevar a Dios a las personas».





En el programa, sorprende a Paula la entrada en directo de su madre, Merche Vega, quien la anima a seguir en este apostolado. «Como madre, confías en su valentía, aunque tienes los miedos propios de quien intenta proteger. Es curioso como Dios teje los hilos: se ha preparado mucho, ha tenido grandes experiencias, y te preguntas, humanamente, "¿todo eso para las redes?". Debe de ser lo mismo que siente una madre de un hijo que, tras estudiar la carrera, le dice que quiere ser sacerdote». Pero su madre ve ya las cosas de otro modo. «La apoyamos desde el primer minuto. Vemos que su voz es importante en las redes sociales. Se le acercan muchos corazones heridos y hace una labor muy bonita. Y, sobre todo, está feliz».