El Papa con la Familia Paulina: «No olvidéis la oración, el medio de comunicación más importante»

Siguiendo el ejemplo del Beato Santiago Alberione, vuestro fundador, seguid eligiendo «los medios de comunicación como púlpito para que, como él mismo dijo, podamos dar a conocer a Jesucristo a los hombres de nuestro tiempo con los medios de nuestro tiempo». Con estas palabras se dirigió el papa Francisco a 150 miembros de la Familia Paulina, recibidos en audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano con motivo del 50 aniversario de la muerte del padre Alberione, fallecido el 26 de noviembre de 1971.