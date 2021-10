Ordenación sacerdotal de Rafael Sánchez Andreu este domingo en Ávila

La diócesis de Ávila anuncia la ordenación sacerdotal del diácono Rafael Sánchez Andreu (25 años) este próximo domingo día 10 de octubre. La Catedral del Salvador acogerá desde las 18:00 horas esta celebración, que presidirá el obispo diocesano, Mons. José María Gil Tamayo.

Nació en Zaragoza, pero por el trabajo de sus padres, se mudó bien pequeño a Ávila, donde ha pasado toda su vida. En la tierra de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Rafa pudo profundizar en su camino de fe, hasta decidir entrar en el Seminario Diocesano, donde ha estudiado siete años. Ahora se muestra ?muy ilusionado? por su próxima ordenación, que supondrá un paso hacia adelante para servir a la Iglesia diocesana de Ávila.

Su vocación empieza a surgir en un momento muy especial: la JMJ de Madrid 2011. ?A raíz de ella se formó un grupo de jóvenes, en el que yo participaba, y en el que intentábamos vivir más intensamente nuestra fe. También comencé a asistir a las reuniones del ?Seminario en familia? (ese primer contacto con el Seminario para los adolescentes), y allí me ayudaban a discernir esa llamada del Señor que yo había comenzado a tener?.

En esos primeros pasos de discernimiento, muchas son las personas que han marcado la vida vocacional de Rafa. Recuerda especialmente a las hermanas Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia, ?y el cura que llevaba ese grupo de jóvenes, que era D. Jorge Zazo?. ?Pero en general han sido muchas las personas que me han acompañado en estos años, que me han ayudado a fortalecer mi fe y me han hecho descubrir la llamada del Señor: amigos, familia, y mucha gente que he conocido a lo largo de los años en el Seminario. Allí se fragua esta llamada viendo justamente lo que el Señor quiere de mí?.

Ahora, a partir del domingo, su vida de entrega a la Iglesia comienza una etapa nueva, sobre la que prefiere no hacer muchos planes. ?He aprendido siempre a dejarse sorprender. Porque uno puede tener las cosas muy claras y de repente se le mueven y tiene que adaptarse a la nueva realidad?.

Recordamos que Rafael fue ordenado diácono el pasado 20 de noviembre de 2020, en una celebración en la Catedral que contó con restricciones de aforo debido a la pandemia. Parte de su familia, que no pudo asistir desde Zaragoza precisamente por dichas restricciones, pudo seguir la celebración a través del canal de Youtube de la diócesis.

(Diócesis de Ávila)





