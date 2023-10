Omella pide rezar por la paz y transformar la polarización en encuentro: "Apartemos la violencia"

El cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, ha vuelto a pedir que se rece por la paz en su último tweet publicado este jueves.

“Que nuestro lenguaje y nuestras acciones sean pacíficas, también aquí entre nosotros. No veamos al que piensa diferente como a un enemigo”, ha subrayado Juan José Omella.

La entrevista del Papa con la agencia argentina Látam

El arzobispo de Barcelona ha pedido además apartar la violencia y la división “que trata de colarse por todos lados”. Asimismo, ha invitado a ver la última entrevista que la agencia argentina Látam hizo hace unos días al Papa Francisco.

Reflexionando sobre el tema de la guerra, Francisco hizo un llamamiento al diálogo entre los países: “Uno no puede hablar de una seguridad social si no hay una seguridad universal, o que esté en proceso de universalizarse. Creo que el diálogo no puede ser solo nacionalista, es universal, sobre todo hoy día con todas las facilidades que hay para comunicarse. Por eso hablo de diálogo universal, de armonía universal, de encuentro universal. Y claro, el enemigo de esto es la guerra”.