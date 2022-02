Omella y Osoro muestran su consternación por la situación de Ucrania: "Dios nos quiere hermanos y no enemigos"

La Iglesia española han mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo en Ucrania, tras la invasión militar por parte de Rusia y que, hasta el momento, ha dejado ocho muertos según el Ministerio del Interior ucraniano.

El Gobierno de España ya ha condenado "enérgicamente" la invasión militar, calificándola como "una agresión completamente injustificada, de una gravedad inédita, y una violación flagrante del Derecho Internacional que pone en riesgo la seguridad global y la estabilidad".

En la Audiencia General de este miércoles, el Papa Francisco ha anunciado para el 2 de marzo, Miércoles de Ceniza y comienzo de la Cuaresma, una Jornada de Ayuno y Oración por la Paz. "Que la Reina de los cielos preserve el mundo de la locura de la guerra", expresó el Santo Padre.

Un mensaje que ha secundado este jueves el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, quien a través de su cuenta de Twitter se ha sumado al mensaje de Francisco para estar todos unidos en oración por al situación en Ucrania.

“Llamo a los gobernantes para que hagan un examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la Paz y no de la guerra; que es Padre de todos y no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos”, se puede leer en el tuit del también arzobispo de Barcelona.

Unidos en la oración con @Pontifex_es por la situación en Ucrania: “Llamo a los gobernantes para que hagan un examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la Paz y no de la guerra; que es Padre de todos y no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos”. — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) February 24, 2022

Por su parte el vicepresidente del episcopado y arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha recordado que una guerra “es una tragedia para la humanidad”, y agrega que todos “somos hermanos”.

Una guerra es una tragedia para la humanidad; somos hermanos. Estoy consternado por las noticias que llegan de Ucrania. Rezo por la paz, como también lo hacen los fieles de @archimadrid y del @ordinariato. ¡Nunca más la guerra! — Carlos Osoro Sierra (@cardenalosoro) February 24, 2022

Asimismo, se ha mostrado consternado por las últimas noticias que llegan desde Ucrania, que deja ya varios fallecidos. Así las cosas, Carlos Osoro ha rezado “por la paz, como también lo hacen los fieles de la Archidiócesis de Madrid”.

“¡Nunca más la guerra!”, ha sentenciado Osoro en el tuit.