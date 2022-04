Omella a los consagrados: “Depende de ti y de mí llevar a nuestro entorno el mensaje de Cristo”

El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, ha advertido a los participantes en la 51 Semana nacional del Instituto Teológico para la Vida Consagrada que depende de nosotros “de ti y de mí” llevar a nuestro entorno “el mensaje de Cristo”.

Con esta invitación, el arzobispo de Barcelona ha pedido “salir con fuerza a hacer vuestra pequeña gran revolución y hacer un mundo más humano”. A través de un saludo por vídeo, Omella ha querido hacerse presente en el evento organizado por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los misioneros claretianos. “Tendemos a pensar que estamos viendo momentos difíciles en un mundo vertiginoso y que todo va a peor, pero lo cierto es que el Señor ha querido que nos encontremos aquí y ahora”, ha asegurado, con el convencimiento de que “todos tenemos una misión” en este contexto histórico.

Las claves de la Semana

La categoría de relación, que en 2021 “se perfilaba como una clave para hablar del camino sinodal que nuestra Iglesia recorre en nuestros días, se propone este año como eje temático de la 51ª Semana de Vida Consagrada”, ha explicado el director del ITVR, Antonio Bellella cmf. “La intención sigue siendo la misma que cuando hace cincuenta y un años echó a andar la primera de estas jornadas: renovar la fidelidad de los consagrados al mismo Espíritu, ofreciendo a la Iglesia y a la sociedad el inequívoco empeño de construir el Reino”.





El lema de la Semana Somos relación. Somos en relación “es un enunciado que, aunque a primera vista pueda sonar algo extraño, aborda una clave de comprensión antropológica, al reconocer en primer lugar que la persona es y se construye en relación”, ha explicado. Además, el claretiano ha destacado que “estas jornadas se asentarán en la novedad relacional que es en sí mismo Jesucristo; y, a partir de dicha fundamentación, se desplegará en cinco claves de bóveda que cargarán de contenido antropológica; social y eclesial; creación de Dios y la mirada al eje vertical, transcendente, a Dios, mirándonos como “adoradores en espíritu y en verdad”.

Para finalizar, el director del ITVR ha lanzado una pregunta para interpelar a los más de 250 consagrados presentes, aunque en formato on line han llegado a los 2.000: “¿Sois capaces de imaginar una vida consagrada sin relaciones, ensimismada, absorbida por sus debates internos y perdida en su crisis, alejada de su identidad eclesial, privada del contacto con los hombres, descomprometida con el entorno, enajenada del tiempo o proponiendo un acercamiento a Dios meramente privado? Sin duda, no. Sin relación nada somos, sin entrar en relación nada hacemos. Sin relación no hay vida consagrada, porque sencillamente es imposible la vida”.





La vida consagrada sostiene a la Iglesia en su misión

En este acto de bienvenida a los participantes también ha intervenido Miriam Cortés, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y Rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, que ha destacado cómo “hace años el papa Benedicto XVI expresaba cómo la vida consagrada es anuncio fuerte y claro de la presencia de Dios en el mundo de hoy. Creo sinceramente que este es vuestro primer servicio de los religiosos a la Iglesia y al mundo. La vida consagrada anima y sostiene a la Iglesia en su misión, y con santa Teresa me pregunto, qué sería de ella sin vuestra especial vocación”.





Por parte de los Claretianos, además de la ponencia inaugural del cardenal Aquilino Bocos Merino, Adolfo Lamata Muyo, superior mayor de la provincia claretiana de Santiago, que ha querido destacar que “de un tiempo a esta parte vivimos un fabuloso ensanchamiento de nuestro mundo relacional, constitutivo de nuestro ser humanos y de nuestro ser creyente. Por ello no puedo sino desearos unas buenas jornadas, pues estoy seguro de que de ellas todos saldremos enriquecidos”.

Finalmente, Jesús Miguel Zamora, secretario de la CONFER, ha animado a abrirnos a “el Espíritu del Resucitado que llena la historia, esta historia que construimos con otros. Por tanto, me siento profundamente agradecido por la presencia de todos los que estáis hoy aquí. Os pido que en comunidad adoremos a Dios, que se hace vida en estos días de profundizar en la relación”.