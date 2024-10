El obispo de Teruel alerta sobre los medios que se definen católicos sin serlo: "Rompen la comunión entre los cristianos"

El obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, ha alertado a los fieles sobre los portales digitales, aplicaciones o redes sociales que se presentan como católicas cuando “ni el mensaje ni el talante tienen que ver con el Evangelio”.

En su carta 'No utilizar el nombre de católico en vano', el titular de la diócesis aragonesa ha advertido que estos medios que se autodefinen católicos realmente “dividen el mundo en buenos sin pecado y malos sin redención posible, utilizando incluso la mentira y el insulto contra quienes no comparten sus puntos de vista”.

Unos portales de información supuestamente religiosos, asegura Satué, donde incluso “ni el Santo Padre se salva de ataques furibundos”.

En su carta, el obispo de Teruel y Albarracín no rehúye la crítica “necesaria” a la jerarquía eclesiástica, al calificarla como “lícita y necesaria”, pero reprocha a estos medios que en ella no caben “la mentira y el insulto”, aseverando que “no son un camino evangélico, y, por tanto, tampoco puede ser católico”, argumenta.

El titular de la diócesis aragonesa ha puesto el foco en aquellas publicaciones que “no presentan la doctrina católica en su integridad”, dando más relevancia informativa “a supuestas revelaciones de la Santísima Virgen que a la Palabra de Dios; o insisten con razón en la importancia de la sana doctrina y de la oración asidua, pero pasan de puntillas por el capítulo 25 del evangelio de san Mateo, donde Jesús dice con toda claridad 'tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”, ha continuado explicando.

Satué asegura que estos medios "rompen la comunión entre los cristianos"

También se refiere Satué a aquellas páginas webs o aplicaciones que presentan la oración “como una suerte de conjuro” para que Dios complazca nuestros deseos, no poniendo en el centro “la relación amorosa entre Dios y nosotros”. Una manera de presentar a Jesucristo, opina que puede provocar frustraciones entre los creyentes: “Incluso puede empujar al ateísmo”, ha alertado.

En la carta, José Antonio Satué celebra que la mayor parte de los católicos “perciben la incoherencia entre el apellido de tales páginas y su contenido; pero hay lectores que, al ver la palabra 'católico', tienden a fiarse de cuanto leen en ellas”. De ahí la decisión de escribir esta misiva a los diocesanos de la Iglesia turolense.

Al final de la carta, el obispo de Teruel y Albarracín aconseja a los católicos evitar este tipo de publicaciones que “nos quitan la paz, rompen la comunión entre los cristianos y no nos ayudan a cumplir la misión de fomentar y elevar todo cuanto de verdadero, de bueno y de bello hay en la comunidad humana”.