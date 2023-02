El obispo Lorca Planes a los premiados con el ¡Bravo!: "Vuestra labor es hoy más necesaria que nunca"

"Los Premios ¡Bravo! no son los Oscar ni los Goya. No tienen boato, ni alfombra roja, ni mucho protocolo, pero tienen corazón; y corazón agradecido a vuestro trabajo. Son nuestros premios al mundo de la comunicación". Con estas palabras ha querido clausurar la edicion de los premios de la CEE el obispo José Manuel Lorca Planes, presidente de la Comisión Episcopal de Medios.

En esta Casa "estamos firmemente persuadidos de que la comunicación es un bien imprescindible para el bien de todos. Por eso, antes de que esta misma casa existiera, desde hace 53 años, la hoy Comisión para las Comunicaciones Sociales entrega los premios ¡Bravo! En este tiempo, casi quinientas personas, empresas o instituciones han recibido un premio ¡Bravo!".

Un premio que es un estímulo

Haciendo un repaso de los premiados, el prelado ha destacado que este premio "no solo es un reconocimiento sino también un estímulo. Porque vosotros os dedicáis a valores que para nosotros son esenciales como la verdad, el bien o la belleza. Son tan esenciales que creemos que el objetivo de toda vida que aspira a ser feliz es alcanzarlos: no hay felicidad sin verdad, sin belleza o sin bien".

Para el bien de todos

Además, ha dicho, "tampoco hay humanidad que no aspire a la verdad, a la belleza o al bien. El ser humano, que se va realizando y construyendo en el tiempo, se completa con esos tres elementos, y vosotros trabajáis en ellos. Con ellos, y con vosotros que nos los acercáis, nos hacemos más personas, mejores personas, con la verdad". Reconociendo que vivimos un tiempo difícil, ha destacado a los premiados que son "cada vez más necesarios".

Es un tiempo de guerra (el papa Francisco dice de tercera guerra mundial a pedazos), un tiempo de problemas económicos y laborales, de salud y sociales, de desvinculación y autosuficiencia. Es un tiempo frío: "Por eso queremos con este premio daros, no solo reconocimiento, sino también estímulo. No dejéis que los políticos, o sus políticas, os vendan una verdad prediseñada, que las economías o los sistemas os limiten conocer la verdad, que lo correcto os impida mostrar la belleza, que las maldades oscurezcan las bondades".

El obispo de Cartagena ha hecho suyas las palabras del Papa en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Soaciales de este 2023, “Hablar con el corazón, en la verdad y en el amor”: "La cordialidad va más allá de la amabilidad o la empatía. Busca hablar con el corazón, desde lo más profundo del ser humano y para ello hace falta cuidar el corazón. En ese camino de comunicar con el corazón, me gustaría invitaros a estar cerca de los que sufren, de los que están tristes, de los necesitados. Que tengáis puesto el corazón en ellos cuando salgáis en los medios para ser voz de los que no tienen voz: es la misión más alta que se os puede confiar. De este modo, el premio ¡Bravo! que hoy recibís es, en parte, en reconocimiento por lo que ya habéis hecho, pero en parte también, por lo que os estamos invitando a hacer. Contamos, no solo nosotros, sino el mundo entero, con vuestra profesionalidad y con vuestra cordialidad".