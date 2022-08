El obispo de Getafe pide a los jóvenes de la PEJ que ofrezcan un rostro joven de la Iglesia

Los jóvenes de la Peregrinación Europea han comenzado este jueves con las catequesis que ofrecen los obispos españoles por todas las iglesias de la ciudad. Concretamente, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha invitado a los jóvenes de su diócesis y de la archidiócesis de Toledo a ofrecer un rostro joven de la Iglesia y a sentirse enviados a ser misioneros.

En la Iglesia de San Martín Pinario, una de las más bellas de Santiago, el obispo ha creado un clima de oración y meditación para que los jóvenes se encuentren con ellos mismos y con Dios.

¿Quién es para vosotros el Espíritu Santo?

Las catequesis versan sobre el Espíritu Santo (jueves), Jesús (viernes) y el Padre (sábado). Por eso, la primera pregunta del obispo de Getafe fue sobre quién es el Espíritu Santo: "Sin inhalar el oxígeno no podemos vivir. Esto es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos vivir. No hace ruido pero está y está transformando, purificando, dando vida", ha indicado en la iglesia de San Martín Pinario. Recalcando que el Espíritu acompaña y cambia la mirada, ha pedido a los jóvenes que se pregunten cómo es su mirada y dónde miran.

"¿Desde dónde miras, joven de la Iglesia? ¿Desde una vida fácil, acomodada, desde una situación en la que todo te tiene que ser dado?", ha preguntado, siguiendo con otras cuestiones: "¿Desde la ideología que tantas veces mata? ¿La moda que nos deja en lo exterior? Cuando la Iglesia se casa con la moda tiene todas las papeletas para quedarse viuda".





¿Queréis ser santos?

Así, les ha expresado: "¿Queréis ser santos? Pues no os conforméis con poco, un joven tiene q aspirar a lo más, que es ser santos y la santidad se va ahaciendo cada día dejando que Él sea el que actúe".

De ahí la llamada a crear unidad, a rejuvencer el rostro de la Iglesia y a lanzarse a la misión, a ser misioneros: "El Espíritu Santo crea la unidad y nos convoca a la iglesia, por eso, rejuvened el rostro de la iglesia. El Espíritu os lanza a ser misioneros en el mundo. No os canseis de ser testigos del Señor. No hace falta llevar un cartel que ponga que somos cristianos sino que se trata de ser testigos".

Por último, les ha pedido que se pongan ante el Señor y le pregunten: "¿Qué quieres de mí? La felicidad no está en hacer lo que yo quiero sino hacer lo que Dios quiere de mí".