El obispo de Getafe: “El diálogo es fundamento de un mundo según el plan de Dios”

Ginés García Beltrán, obispo de Getafey presidente de la Fundación Pablo VI, apuesta por el diálogo en el mundo que viene, recordando que ante el cambio de época que se vive, “de nosotros dependerá que sea un verdadero Kairós, que no sea un cambio hacia ninguna parte, una oportunidad perdida, sino un tiempo de oportunidades”. Ante el II Congreso de Iglesia y Sociedad que se celebrará el 9 y el 10 de marzo, asegura que “es un motivo de esperanza, mucho más en el momento que los tambores de guerra vuelven a sacudir al mundo, pues de nuevo se demuestra que el diálogo es fundamento de una paz y una convivencia duraderas, de un mundo según el plan de Dios”.

Organizado con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, el Congreso cumple con la vocación para la que la Fundación Pablo VI fue instituida, la promoción del diálogo con la sociedad y la cultura y dar respuesta, desde la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia, a los signos de los tiempos.

Mirar el mundo desde distintas miradas

Según indica el obispo de Getafe, en este congreso se quiere mirar “el mundo que viene desde distintas miradas, siguiendo el camino de la escucha, de la propuesta, del derecho a disentir, del discernimiento”. Recordando las palabras del Papa de que "de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores", García Beltrán asegura que “en el diálogo no se pierde nada, todo lo contrario, es una riqueza que fundamenta la propia identidad y la abre a los demás, porque 'dando se recibe´”. “Sentimos como Iglesia que tenemos una misión y la hemos de realizar en el Hoy de la salvación. Esta iniciativa, por tanto, no quiere ser más que un granito de arena en esa misión de la Iglesia”, asegura.

La nueva economía, los jóvenes y el futuro, el papel de la educación en la sociedad que viene, los retos de un mundo global, o el horizonte político serán los temas que, un amplio abanico de representantes de toda la sociedad, debatirán en estos días.

Continuar el trabajo de 2018

Esta es la segunda edición del Congreso, que tiene por objetivo continuar el trabajo iniciado en el año 2018, en el marco de los actos con motivo del 40º aniversario de la Constitución Española, de poner en valor el papel de la Iglesia en la sociedad y su diálogo con la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia y la cultura.

En este Congreso, que se desarrollará en una jornada inaugural, en la tarde del día 9 de marzo, y cinco mesas redondas, el día 10 de marzo, se abordarán los retos del mundo que viene, cuyos cimientos se han removido profundamente por la pandemia, en el ámbito de la economía y el trabajo; los sistemas democráticos y las relaciones internacionales; los vínculos humanos y sociales; la relación con la tecnología; la confianza en la ciencia y las instituciones; la solidaridad, los valores o el sentido de la trascendencia.