El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, bendice el Belén Diocesano de Playmobil: “Vengan a verlo”

“Tuve la suerte de visitar este belén con un sobrino mío que tiene nueve años. Aún no ha hecho la primera comunión, y es una experiencia que quiero recomendar a todos los padres y a todos los tíos como yo: que vengan a verlo con sus hijos”, con estas palabras se expresaba el obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, en la bendición del Belén Diocesano de Playmobil.

Durante el acto, el prelado ha incidido en que “fue una gozada llevar como guía a un niño de primera comunión. Yo le hacía preguntas de cosas que no entendía y él me iba explicando. Le decía: ¿qué tiene que ver la sabana africana en el Belén de Navidad? ¿o las pirámides de Egipto? Y él enseguida me explicó es que hay un rey mago que viene de África”, ha indicado.

Más de 900 piezas

Jorge Rodríguez, presidente de la asociación belenistas también ha participado en el montaje y ha explicado que el Belén cuenta con más de 900 piezas de la mítica marca de juguetes Playmobil y este año se han incluido nuevos sets gracias a la colaboración de nuevo de la empresa Toy Planet – Juguetes Ávila. “Con los nuevos sets hemos incluido una aldea hispana”, apostillaba.

Por sus dimensiones es el nacimiento de mayor extensión de todos los que pueden verse en la capital cacereña al sostenerse sobre una plataforma de 10 x 5 metros. El año que viene esperan ampliar el montaje para cubrir toda la nave central del templo y llegar a las 1000 piezas. Entre las curiosidades que contiene, puede destacarse el que se escenifique la salida de cada uno de los Reyes Magos desde un continente distinto: Melchor de un castillo en Europa, Gaspar desde Asia y en concreto el Lejano Oriente y Baltasar desde la sabana de África. También hay peces vivos en los lagos y una gran ciudad romana con su teatro.

Guiño a la ciudad de Cáceres

Además, cuenta con el detalle del dragón y san Jorge, como guiño a la ciudad de Cáceres. Jesús Pulido ha agradecido a todos los que han hecho posible su instalación con el deseo de que todos realicemos la visita a este belén acompañados por los mejores guías: los niños.

Horarios

Se puede visitar de lunes a domingo, de 10:00 a 13:45 h. y de 16:30 a 19:15 h. -Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero; las tardes del 24 y 31 de diciembre; la tarde del día 5 de enero abierto solo hasta las 17:45h.