El obispo de Cartagena y la reunión con el Papa: regalos, su estado de salud y la pregunta: ¿vendrá a España?

Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada,Sevilla y Mérida-Badajoz han sido recibidos este viernes, 21 de enero, por el Papa Francisco en el marco de la visita 'ad limina apostolorum'. En declaraciones a COPE, el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca, ha mostrado su alegría por el encuentro con el Santo Padre.

“La verdad es que estábamos con cierto temor de no llegar por las circunstancias de la covid-19. Algunos decían que habían soñado que estaba enfermo y que no podía ir pasando una noche malísima”, manifiesta en tono jocoso el obispo.

Ha agregado que ha sido “un regalo muy grande. Nos ha acogido como un padre, con actitud de acogida y benevolencia”, ha agregado.

audio Los regalos del Papa a los obispos

Pese a que Mons. Lorca no tuvo oportunidad de abrir los regalos en el momento de la conversación con la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, sí ha manifestado que se trata de una medalla de la Virgen, varios rosarios y su 'Curar el mundo en tiempos de pandemia' publicado en noviembre del pasado año.

El titular de la Iglesia de Cartagena mostraba especial ilusión por tener en sus manos la obra del Santo Padre, ya que se recogen muchos de los momentos vividos por el obispo de Roma durante la pandemia. Uno de esos momentos es la bendición 'Urbi et Orbi' de Francisco el 27 de marzo de 2020 ante una plaza de San Pedro vacía y lluviosa.

“Me encantó el momento de la pandemia en la que el Papa se enfrenta al mundo en una noche oscura y se dirige a todo el planeta cuando todos estaban sufriendo. Fue la mejor homilía, el mejor signo estando ante Cristo y la Virgen en una plaza vacía, en la que todos estábamos presentes en nuestras casas. Este libro lo veré con emoción porque lleva fotos de aquel acontecimiento”, ha expresado Mons. José Manuel Lorca.

La salud del Santo Padre

Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz no desaprovecharon la oportunidad de interesarse por la salud del Pontífice. Su respuesta, afirma el obispo de Cartagena, fue exactamente la misma que pronunció el pasado 1 de septiembre en la entrevista concedida a COPE con Carlos Herrera: “Estoy vivo”.

“Tuvo la circunstancia de la operación pero se encuentra bien. Podrá tener los problema de salud que podamos tener todos, porque todos tenemos algún problema. Pero la cara, la actitud, la oferta de su corazón nos habla de que hay salud, de que hay ganas, juventud y de que hay el coraje para seguir adelante”, ha reflexionado.

Viaje del Papa Francisco a España

Es inevitable que un representante de la Iglesia en España se encuentre con Francisco y no se ponga sobre la mesa la posibilidad de que visite nuestro país. En esta ocasión no ha sido menos. Al respecto, el obispo de Cartagena considera que lo mejor que pueden hacer es ayudar a que el Papa decida, sin presiones.

“A mí me gustaría que viniera a Murcia, que fuera a la Cruz de Caravaca, pero no puede ser, porque tiene dificultades para tantos viajes y ha decidido que hay un lugar concreto que puede hablarle a Europa como puede ser Santiago, y no hay que presionarle sino decirle 'santidad estamos con usted y estamos contentos si viene a Santiago y allí nos encontraremos', ha indicado Lorca.