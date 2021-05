El nuevo obispo de Bilbao destaca la presencia de los laicos en la Iglesia: "Es absolutamente fundamental"

El Papa Francisco ha nombrado hoy, martes 11 de mayo, a Mons. Joseba Segura Etxezarraga obispo de Bilbao. Mons. Segura es en la actualidad obispo auxiliar y administrador diocesano de esta misma diócesis. La diócesis de Bilbao estaba vacante tras el traslado de Mons. Mario Iceta a Burgos, sede de la que tomó posesión el 5 de diciembre de 2020.

Mons. Joseba Segura nació en Bilbao el 10 de mayo de 1958. Ingresó en el seminario de Bilbao a los 17 años. Fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 1985. Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Bilbao, aunque entre 2006 y 2017 estuvo en Ecuador, trabajando pastoralmente en Quito y como miembro de Cáritas nacional de Ecuador.









Agradece "la confianza del Santo Padre"

El nuevo obispo de Bilbao ha querido agradecer “la confianza del Santo Padre aunque no están los tiempos ni para ni para alegrarse en dignidades porque a nuestro alrededor la sociedad europea vive una profunda y rápida transformación y algunos desafíos que estos cambios plantean a nuestra Iglesia van a ser cada vez más exigentes”.

Al hacerse público su nombramiento, monseñor Segura ha querido dirigir un primer saludo a la Diócesis en el que ha mostrado un deseo: “Lo importante no es ser como me sienta yo, lo que espero, y el tiempo lo dirá, que esta sea una buena noticia, no para mí, - ha señalado - sino para esta comunidad de fe a la que siempre he pertenecido y que ahora me recibe como obispo”.

Asimismo, el nuevo obispo de Bilbao ha querido agradecer a “Dios porque me ha enriquecido con una gran diversidad de experiencias, relaciones, encuentros que vistos ahora en perspectiva tal vez me puedan servir para hacer mejor las cosas o un poquito mejor”.









La presencia de los laicos en la Iglesia

A sus feligreses de la diócesis de Bilbao ha querido pedir una cosa: “Que en mi trato con las personas, en mi oración, en mi modo de ver y iluminar los problemas, yo actúe siempre con un deseo sincero de imitar cada vez más y mejor al corazón transparente de Jesús. Estoy en los manos de Jesús que me ha llevado hasta aquí, me encomiendo a vuestro afecto y a vuestra oración que con la ayuda de Dios quisiera merecer hasta el final de este ministerio”.

En su primera rueda de prensa, una hora después de que Roma diera a conocer su nombramiento, Mons. Joseba Segura ha subrayado que no entiende "una Iglesia que esté solo protagonizada por curas".





Mons. Joseba Segura nombrado obispo de Bilbao https://t.co/XNKGF9NgVJ — Bilboko Elizbarrutia (@DiocesisBilbao) May 11, 2021





Ha señalado también que tras el verano, hacia septiembre-octubre, lo primero que toca hacer en la Diócesis es la renovación de cargos, de colaboradores más cercanos en las zonas pastorales y se producirá un proceso de consultas para vicarios. "Cuando haya un nuevo equipo con el vicario general, se constituirán los Consejos y seguramente, en el primer trimestre del 2022 se abordará el Plan Diocesano de Evangelización que quedó interrumpido", ha puntualizado.