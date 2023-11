Mujeres mayores, víctimas de violencia, protagonistas de una muestra que acoge la Fundación Pablo VI

La Fundación Pablo VI acogerá hasta el próximo 20 de diciembre la exposición 'Mírame, soy visible', que pone rostro y voz a mujeres mayores, víctimas de violencia, a las que acompaña y asiste la Fundación Luz Casanova a través de diferentes proyectos.

La muestra interactiva invita a abrir unas ventanas y descubrir los rostros y las historias que se ocultan detrás: las de mujeres mayores de 65 años que han sufrido durante años violencia física, psicológica, social o sexual.

"Las estás viendo, pero durante muchos años estas mujeres fueron invisibles. Su contexto social, su ambiente, su familia no supo mirarlas y descubrir la violencia que estaban sufriendo, durante décadas, por parte de sus maridos o parejas. Una violencia que muchas mujeres mayores siguen padeciendo y que puede darse a distintos niveles: económico, ambiental, físico, psicológico, sexual, estructural y social", informan desde la Fundación Pablo VI.

A lo largo de su recorrido, la exposición explica algunas de las razones por las que es tan difícil para las mujeres mayores salir de una situación de maltrato y cuáles son las barreras que tienen que derribar. Una de ellas, la educación que recibieron.

Como muestra de los valores que las inculcaron, este texto escrito en 1962: “Toda mujer bien nacida siempre será pasiva y débil, no empresarial o agresiva. Buscará el amor y la protección a su debilidad e inestabilidad interior, y lo encontrará en el hombre y en el hogar (…). Su vida será el agradar y hacer feliz, sacrificarse y acoger, dulce y espiritual…, es decir, ser mujer y madre: ahí está lo natural y lo divino, la felicidad y el destino de la mujer. Desviarla es desequilibrarla”.

La muestra cuenta con testimonios abrumadores de mujeres, que reflejan la soledad e incomprensión que padecen dentro de sus propias familias. “Mi hija no me comprende y piensa que me quejo de todo” o “Yo le contaba a mi madre cuando era joven que las cosas no iban bien, pero ella siempre me decía “hija tienes que aguantar””. Una incomprensión que deriva, en la mayoría de las ocasiones, en el silencio. La mujer opta por convertir la violencia que sufre en un secreto. “Llevo 54 años con una historia sin contar” y se siente incapaz de dar el paso para terminar la relación con su agresor.



La exposición está compuesta de tres partes que comprenden las dos plantas del edificio León XIII de la Fundación Pablo VI, en Madrid. La entrada es libre de lunes a domingo, de 12h a 14h y de 16h a 19h y la visita incluye la posibilidad de recorrer la muestra con una audioguía que permite conocer más a fondo las historias y testimonios de las personas a las que asiste la Fundación Luz Casanova.