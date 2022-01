Motivos para conocer la catedral de Albacete

En muchas ocasiones hemos se dice que no valoramos lo que tenemos. En muchos de nosotros hay un gran desconocimiento de la belleza que nos rodea tanto en la provincia como en las parroquias. Hoy nos acercamos a la Catedral de Albacete y hacerlo con el servicio de guías. Una visita guiada de la mano de Juana María Arenas.

Cuántas veces nos hemos encontrado como el eunuco cuando va camino de Damasco leyendo las Sagradas Escrituras y le pregunta a San Felipe “¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?”.

Nuestra Santa Iglesia Catedral cuenta desde hace algo más de 7 años con un grupo de Guías para dar a conocer a Aquél que es invisible ante los ojos de la gente. Nuestra labor es hacer hablar a las piedras y nuestro servicio es gratuito.

Es muy triste que no conozcamos nuestra propia historia, venimos a la Catedral, pero no pasamos de admirar sus columnas y sus pinturas, no profundizamos en su historia y eso es muy triste porque somos capaces de viajar a lugares lejanos y aprender de otras partes del mundo, pero en cambio nuestras raíces las desconocemos.

Debemos de cuidar, de regar esas raíces, porque si no las cuidamos se secarán y perderán para siempre y nuestros descendientes ignorarán la historia de su propia tierra natal.

Por desgracia en nuestra ciudad quedan muy pocas edificaciones antiguas, todo lo antiguo destruido por unos u otros motivos.

Afortunadamente tenemos un edificio emblemático, la catedral, asentada sobre una antigua iglesia mudéjar del año 1200, sobre el llamado Cerrillo de San Juan, una de las tres pequeñas elevaciones que había en la antigüedad en aquella pequeña alquería que los árabes denominaron Al–basit.

En el año 1515 se ponía la primera piedra de la nueva iglesia, orientada hacia el este como es norma fundamental en la construcción de los templos. Hacia la salida del sol, pues Dios es la Luz que nos alumbra en nuestro día a día.

A lo largo de algo más de 400 años intervienen varios maestros de obra, siendo el más importante de ellos D. Diego de Siloé, maestro mayor de obra de la catedral de Granada. Por ello podemos decir que tenemos una iglesia ecléctica, pero que respeta los diferentes estilos arquitectónicos que aquí conviven.

Aun así, la iglesia quedó inacabada por muchos y diferentes problemas, dándole su toque único.

En el año 1950 ésta pequeña e inacabada iglesia parroquial se convierte en nada más y menos que en la Catedral de la Nueva Diócesis de Albacete.

Por este motivo el primer Obispo, D. Arturo Tabera y Araoz manda cubrir sus desnudas paredes con 975 metros de óleo sobre lienzo. Consideradas las mayores pinturas del mundo pintadas por una sola persona y en tan solo cuatro años. Su autor el párroco pintor de Ayora D. Casimiro Escribá García, que al ser sacerdote conocía muy bien el tema pues había hecho exposiciones en Estados Unidos y Argentina cosechando gran éxito.

Son 11 pasajes de la Biblia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que resumen la historia de la humanidad a través de imágenes.

D. Casimiro se inspiró en la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, para transmitir a través de imágenes la Palabra de Dios.

Motivos para acercarnos a conocer la historia pueden ser:

El precioso retablo barroco churrigueresco desaparecido.

La bóveda sin restaurar del ábside.

El libro cerrado del Altar Mayor.

Los cuadros que nos dejó un discípulo de Leonardo Da Vinci.

El Lignum Crucis que tenemos la suerte de tener.

Las imágenes de las capillas, la mayoría obra de un imaginero valenciano.

Las espléndidas vidrieras.

Las desconocidas Grisallas.

La simbología de la Sábana Santa de Turín.

El misterio de la gran lámpara central.

Los diferentes colores de la piedra en su exterior.

El regalo que se le hizo al cumplir 500 años…

Todo esto y mucho más son motivos más que suficientes para hacer un hueco en nuestra agitada vida diaria y venir a conocer la historia desconocida de una iglesia parroquial convertida en Catedral.

Nos podéis encontrar todos los días de lunes a viernes de 12 a 13h.

Para planificar grupos organizados se puede pedir cita en el correo electrónico: catedralalbacete@gmail.com

También contamos con una página en Facebook: Guías Catedral de Albacete.

(Diócesis de Albacete)





