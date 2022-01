Mons. Argüello destaca el análisis minucioso sobre los bienes de la Iglesia: "Los hemos revisado uno por uno"

El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, ha hablado esta mañana en el programa ‘Herrera en COPE’. El prelado se encontraba en Roma, cerca de la basílica de San Juan de Letrán, ya que está participando en la visita ‘ad limina’ junto con el grupo de obispo españoles de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el Arzobispado Castrense.

Ayer, lunes 24 de enero, Mons. Argüello tuvo la oportunidad de estar presente en la reunión de Pedro Sánchez junto con el Card. Omella: “Pensábamos que iba a ser en Moncloa, pero quiso ser el primer presidente de la democracia en visitar la CEE”.

Durante la reunión, la CEE hizo entrega de un registro de incidencias en el listado elaborado por el Gobierno de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998-2015. Algunos titulares han mostrado una versión de lo ocurrido ajena a la realidad y Mons. Argüello ha querido explicar que “es más bien la Conferencia Episcopal Española que ha querido llamar la atención. De los casi 35 mil bienes que aparecen en el listado, nosotros los hemos sido revisando todos, uno por uno, los hemos distribuido por diócesis, y hemos descubierto que había incidencias en casi 2500 de esas fincas inmatriculadas”.

La radio en directo desde #Roma@MonsArguello explica en @HerreraenCOPE el contenido y contexto de la conversación que mantuvo ayer la @Confepiscopal con Pedro Sánchez

“En algunos casos, casi la mitad, porque se habían inmatriculado no por el procedimiento extraordinario, que es el que quiso resaltar con tanta fuerza, sino que varios de esos bienes se habían registrado por procedimientos normales” ha afirmado el secretario general de la CEE.

Asimismo, Mons. Argüello también ha explicado que en muchos casos “había duplicados, en algunos faltaba información. Hay algunos casos curiosos de algunos templos que están actualmente bajo pantanos y por eso no forman parte de la propiedad, ni de los ciudadanos ni de la Iglesia. Estas incidencias se las hemos entregado al Gobierno y las hemos hecho públicas y el documento está colgado en la página web de la CEE”.

Para el secretario general de la CEE los titulares que han salido en algunos medios son injustos: “De hecho en el texto común, preparado por los técnicos del Gobierno y de la CEE nunca se habla de devolución. En el gran listado que se nos ofreció hay unas deficiencias que ahora estudiarán con atención y después se producirán los ajustes correspondientes”.

“Sobre este listado de 35 mil bienes, que cuando se hizo público parecía algo escandaloso, nosotros hemos visto las incidencias que hemos querido poner de manifiesto y que han sido acogidas de manera pacífica por los propios técnicos del Gobierno que además han reconocido que la Iglesia, en este proceso inmatriculador, había seguido la legislación vigente” ha subrayado el secretario general de la CEE.

Mons. Argüello ha querido explicar además que durante la reunión se trataron muchos otros temas: “En la parte que yo me incorporé de la reunión comenzó por una cita, que el presidente Sánchez hizo del informe presentado por Cáritas a través de la fundación FOESSA la semana pasada, en la que se habla de las consecuencias de la pandemia y especialmente cómo estas afectan a las jóvenes generaciones”.

#DIRECTO @MonsArguelloen @HerreraenCOPE sobre el encuentro con @sanchezcastejon en @Confepiscopal



"Hay titulares injustos. Del gran listado que ofreció el Gobierno, hay deficiencias, por eso se lo hemos entregado al Ejecutivo"



??https://t.co/vDOvBoLbWO — Of. Información CEE (@prensaCEE) January 25, 2022

Durante el encuentro se trataron también temas de actualidad como la soledad, las enfermedades mentales, el suicidio: “La Iglesia ofrece sentido a la vida, esperanza, acompañamiento y no en vano nuestro encuentro comenzó en la capilla rezando”. “El presidente agradeció que orásemos por él y por todos los gobernantes” dijo el secretario general de la CEE.

Preguntado sobre el régimen fiscal de la Iglesia, Mons. Argüello cree que este asunto es claro: “Ellos reconocen que en el IBI la Iglesia tiene el mismo régimen de todas las entidades no lucrativas. La Iglesia no tiene privilegio fiscal y el propio Gobierno lo reconoce y no tienen intención de reformar la ley del mecenazgo”.

Durante la reunión también se abordaron algunos temas que para el Gobierno son menos cómodos: “Hablamos de la modificación de la ley del aborto, la eutanasia, los cuidados paliativos, la Ley de Educación, la regulación de los migrantes, los corredores humanitarios, las problemáticas de las personas que viven solas, enfermedades mentales”.