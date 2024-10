Las consecuencias del registro de objetores de conciencia del Ministerio de Sanidad: "Totalmente discriminatorio"

El ministerio de Sanidad está preparando el protocolo para obligar a todos los médicos objetores de conciencia a inscribirse en un registro tal y como ha anunciado la ministra Mónica García. Lo hacía durante un desayuno informativo en el que sacaba pecho de los últimos datos de abortos realizados en nuestro país: 103.097 asesinatos a bebés no nacidos.

En este registro se tendría que inscribir todos aquellos médicos de la sanidad pública que se nieguen a realizar un aborto o a practicar una eutanasia y, además, este listado es una realidad en 5 de las 17 comunidades autónomas de nuestro país.

"habrá que despedir a algún médico para contratar a alguien que sí practique abortos"

¿Qué hay detrás de esta medida que quiere aplicar el Gobierno?, ¿Por qué muchos colegios de médicos critican la aplicación de esta medida?. Para contestar a todas estas preguntas nos ha acompañado en 'MEDIODÍA COPE' Pilar García Fernández, directora médico del instituto médico Jérôme Lejeune quien ha afirmado que la creación de estas 'listas negras' es una amenaza clara para el trabajo de todos los médicos objetores: “Si queremos que haya médicos en todos los hospitales que realicen abortos y en alguno, todos los médicos son objetores, habrá que despedir a alguno para contratar a alguien que sí lo haga, y de esta forma, ya estamos discriminando. Es una medida total y completamente discriminatoria”.

Además, también le hemos planteado a nuestra invitada la posibilidad de crear un listado que incluyera los nombres de aquellos que sí estuvieran dispuestos a realizar abortos, a lo que ella ha respondido que “también sería una discriminación. Eso haría que mucha gente aceptara cosas con las que no está de acuerdo”, afirmaba la directora médico del instituto médico Jérôme Lejeune

El derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental que se recoge en nuestra Constitución en el art. 30 y es lo que se ha puesto de manifiesto en el borrador que el Ministerio de Sanidad planea publicar. “Cuando hay un acto médico que se puede realizar y es legal pero que el profesional considera que no entra dentro de sus principios éticos o morales, está amparado por la ley a no realizarlo. Hay manera de no obligarte pero sí presiona", reiteraba nuestra invitada.

¿SON COMPATIBLES ESTOS LISTADOS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD?

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar también por la legalidad de estos listados, puesto que la aparición de nombres propios en estas listas públicas parecen incompatibles con la protección de datos y el derecho a la intimidad. “Dicen que la confidencialidad se va a preservar pero... ¿De qué manera?. Nadie tiene por qué decir públicamente lo que piensa o lo que dice, nos sentimos atacados”.

Aunque nuestra invitada es pediatra y no se le ha presentado ninguna situación en la que haya tenido que objetar, como directora médica de la Fundación Jérôme Lejeune está en contacto con esta realidad. “Como médicos, cuando hablamos de la concepción del ser humano no hablamos de un dogma de fe. Hablamos de un aporte genético y por lo tanto, de un ser humano”, afirmaba nuestra invitada.

Además, Pilar García también afirmaba que decir que 'no' a practicar un aborto se ha convertido en un auténtico acto de valentía: “Vemos también cómo cuando hay posibilidad de que esos niños padezcan una discapacidad intelectual, se le empuja a que aborten, la desprotección de los padres es real”.