Más de 300 familias ucranianas son acompañadas por Cáritas en Asturias: "Lo más importante es la acogida"

La situación de conflicto en Ucrania sigue obligando a miles de personas a tener que salir del país en busca de ayuda y auxilio. Cáritas está enfocada en una labor muy importante que es la de dar acogida a estas personas. En Asturias, concretamente, se encuentran atendiendo a unas 300 familias llegadas de aquel país, con muchas y diversas necesidades.

Cáritas Asturias colabora con Ucrania desde el año 2014 apoyando con fondos propios un proyecto con niños de alta discapacidad, uno de los ámbitos en los que Cáritas trabaja especialmente en Ucrania, ya que es una realidad muy frecuente debido a las consecuencias que aún se viven de Chernobyl. Este proyecto de colaboración continúa activo a día de hoy.

Eloína Bermejo, responsable de Cooperación Internacional de Cáritas diocesana de Oviedo, explica que “desde allí nos dicen que la guerra sigue, produciendo mucha violencia alrededor, mucha desigualdad. Siguen los bombardeos, sobre todo en la zona del sur del país y nuestras Cáritas siguen abiertas como el primer día”.

Cáritas Asturias ya ha recaudado unos 345.000 euros en la campaña de urgencia que Cáritas puso en marcha cuando explotó el conflicto. “Los resultados están siendo increíbles, pero es que a día de hoy seguimos recogiendo donativos. Lo más emocionante de todo esto es ver cómo el pueblo asturiano se ha puesto en la piel de esta gente que se ha visto inmersa en una guerra. Hay gente que todos los meses nos lleva un donativo. Gente muy modesta, y lo veo yo personalmente, que estoy en la Cáritas arciprestal de Gijón”.

Ayuda desinteresada

Sobre el tipo de personas que llegas a pedir ayuda, Eloína informa de que son “personas ucranianas que llegaron a través de las instituciones que estuvieron designadas para esta labor, Accem y Cruz Roja. Pero también a través de otras vías, como eran los propios familiares o conocidos que ya estaban en Asturias, y también han llegado a través de otras organizaciones que no eran las del cauce regular, pero que, cuando empezó la guerra, solidariamente llenaron autobuses y se las trajeron hasta aquí”.

Atención a 300 familias

A día de hoy Cáritas en Asturias atiende a alrededor de 300 familias, que llegan con todo tipo de necesidades. “Nos piden ayuda para la vivienda, para la alimentación, medicinas o ropa, pues llegaron prácticamente sin nada. También te piden trabajo: son personas que no están acostumbradas a estar sin hacer nada. Estos días concretamente, ya que entre esas demandas que nos hacen, una de ellas es aprender el español, aprovechando que en verano está todo parado, estamos haciendo unos cursos de español. Son totalmente inmersivos, ya que ni siquiera están los traductores que tenemos para la primera acogida, es todo en español”.

'Quieren irse'

La responsable de Cooperación Internacional de Cáritas diocesana explica que "lo más importante es la acogida, para valorar sus necesidades y ver cómo apoyarles. Están en un compás de espera porque ellos lo que quieren es irse. Hay mucha gente que se ha ido ya, de hecho, aún sabiendo que la situación que se van a encontrar no es nada halagüeña. Los que se quedan es porque no pueden irse porque quizá tienen que acompañar a gente que se tiene que quedar. Pero su idea es irse. Y después, al estar aquí, solos, sin hacer nada, pues allí tenían su trabajo, modesto o no, y esa falta de actividad les mata”.