Martínez Camino: «No hay acto más individualista y menos solidario» que la eutanasia

«La compasión es una palabra muy humana, pero no hay acto más individualista y menos solidario que el de la voluntad que se cree legitimada para disponer sobre lo indisponible. Y lo mismo cabe decir de quien coopera con el suicidio asistido o la eutanasia». Así se ha expresado el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, en el acto inaugural de las XLVI Jornadas de delegados de Pastoral de la Salud que han comenzado este lunes 26 de septiembre. En su ponencia, que versaba sobre «El sufrimiento y la experiencia cristiana», el exsecretario general de la CEE ha dicho que «hay quien no sufre nada, sino que simplemente no quiere seguir… Y eso es tremendo».

El hoy presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades y Cultura de la CEE ha recordado en su intervención que «el sufrimiento está siempre presente en la vida humana de un modo u otro» y que hay dos maneras de afrontarlo. En este sentido, ha indicado que «aunque sea un mal, no es un mal absoluto que hay que eliminar a toda costa», y que «la verdadera compasión» ayuda a la persona doliente a sacar lo mejor de ella misma, y a su familia, para combatir el sufrimiento. Con Jesús y su Buena Noticia, «el sufrimiento y la muerte se han convertido en un camino de Gloria y de Vida».





No existe un derecho a morir

«Mi vida no es mía en el sentido absoluto. Hay bienes sobre los que no puede disponer la libertad porque no pueden ser considerados un mero objeto asimilable a una cosa que se posee. Y el más valioso de ese bien es la vida», ha dicho también el obispo auxiliar de Madrid, que ha añadido: «No es verdad que el derecho a morir sea la otra cara de la monera del derecho a vivir. No hay un derecho a vivir, sino un derecho a la vida. (…) Y no hay derecho a morir porque no hay derecho a vivir. La vida es un don que recibimos».

El prelado jesuita ha recordado, citando la intervención del Papa Benedicto XVI en 2016 en el Bundestag alemán, que «la libertad va siempre ligada a la naturaleza humana, y que la naturaleza humana no es solo libertad». Ha recalcado, asimismo, que uno no puede disponer de su libertad a su antojo. Por ejemplo, no puede decidir libremente ser esclavo, porque eso atenta contra su propia naturaleza de hombre libre. «La libertad se debe a la verdad y a la naturaleza humana», ha puesto de manifiesto antes de indicar que «es necesario buscar lo justo y bueno para el hombre» en la propia naturaleza del ser humano.

Siglo XX: sufrimiento de inocentes

Martínez Camino ha afirmado que el siglo XX ha sido, probablemente, aquel que más sufrimiento ha deparado a los inocentes en toda la historia de la humanidad. «No solo en los campos de concentración. En Dresde, en una sola noche, cuando la guerra ya estaba acabada, murieron en sus casas 95.000 personas. El mal no fue solo cosa de los nazis. Y ello ocurrió en el año 1945, no en la oscura Edad Media. Ahora, en Ucrania, volvemos a las andadas».

Tras el obispo auxiliar de Madrid ha intervenido en esta primera jornada Fernando Escalante, delegado de Pastoral de la Salud de la diócesis de León y hematólogo en el Hospital Universitario de esta ciudad, quien ha disertado sobre el sufrimiento en las enfermedades raras.

Las Jornadas, en doble formato (presencial y telemático) tienen lugar desde el 26 al 28 de septiembre en la Casa de las Esclavas de Cristo Rey de Madrid.