Manuel Jiménez Povedano: “En todos los jóvenes, aunque no sean conscientes, late el deseo de conocer a Dios”

“Es una tarea preciosa que afronto con agradecimiento y esperanza. Es cierto que uno descubre que es un campo donde cuanto más se trabaja, más trabajo sale, especialmente este año de JMJ, un impulso que debemos aprovechar no solo para este curso, sino con la mirada ya puesta en el próximo”, con estas palabras se ha expresado Manuel Jiménez Povedano, delegado de la pastoral para los jóvenes en Sevilla, cargo al que aterrizó hace apenas tres meses.

El sacerdote confiesa en una entrevista con los medios diocesanos que recibe el encargo “con sorpresa y para nada esperado. Sobre todo, tenía unos planes para los pueblos y parroquias en los que estaba, pero el Señor te sorprende, sale a tu encuentro y te pide que te mudes. Ahora empiezas a entender aquello que dice la Escritura: “El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza”. Pues no debemos acostumbrarnos tampoco nosotros a reclinarla en el mismo sitio”.

Sobre la valoración que hace entre la Iglesia y los jóvenes indica que “es verdad que tenemos buenos jóvenes, comprometidos, cercanos, formados en la fe y que se han encontrado con el Señor. Ellos son los agentes principales que llevarán a Cristo a otros jóvenes. Pero está claro que ellos no son los jóvenes en general de nuestra sociedad. Son muchos más los que necesitan de este mensaje. Pienso que no se trata de que haya una brecha entre los jóvenes y la fe, sino que hay necesidad de encontrarse con la propuesta que la Iglesia hace y la mano que tiende a los jóvenes con el anuncio de la Buena Noticia. Porque creo que, en todos los jóvenes, aunque no sean conscientes de ello, late la necesidad y el deseo de conocer a Dios y a Jesucristo".

Las iniciativas para jóvenes en su diócesis

“Sin duda se trata de una Pastoral que está viva, pero eso no quiere decir que nos tengamos que conformar. Me ha sorprendido que verdaderamente hay vida entre los jóvenes y son muchas las iniciativas en muchos ámbitos. En esta línea, debemos agradecer el camino hecho hasta ahora con el delegado anterior, Quico Durán. Ahora se recogen muchos frutos”.

Respecto a la JMJ expresa que “es la oportunidad de oro para acercarse a todas las realidades de movimientos juveniles en nuestras parroquias, hermandades, congregaciones, colegios… El panorama es tan rico y plural que no hay mejor convocatoria que una JMJ para acercarnos a todos”.

La inscripción para participar en la JMJ salió el 7 de diciembre, víspera del Día de la Inmaculada. Toda la información se encuentra en las redes sociales, página web o en los medios diocesanos.