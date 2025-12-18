Luis Argüello denuncia el desalojo de migrantes en España y Estados Unidos: "No hay sitio en la posada"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, denuncia los desalojos de migrantes que se han producido en las últimas horas en la ciudad barcelonesa de Badalona, y desde hace varios meses en muchos lugares de Estados Unidos.

A través de su perfil en la red social 'X', el arzobispo de Valladolid asegura que "Jesús nació en un pesebre porque no había sitio en la posada. Hoy inmigrantes no son regularizados, pero si son desalojados en España y en USA con luces y sonidos navideños de fondo"

En ese mismo mensaje en redes sociales, Argüello denuncia la situación en la que muchas familias se ven obligadas a vivir en nuestro país, fruto del incremento de los precios de las viviendas: "Familias viven en una habitación 'con derecho a cocina'… Tampoco hoy 'hay sitio en la posada'"

Cáritas alerta de que hay familias que comparten viviendas de alquiler

Encontrar un piso de alquiler en España, al menos uno en las principales ciudades del país, no es nada sencillo. Por un lado, para quienes quieren arrendar, se encuentran con la complicación de que no hay muchas viviendas que se encuentren en alquiler y, además, los precios están muy altos; y, por el otro, el de los propietarios, a pesar de que hay mucha demanda y cada vez crece más en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, es necesario fiarse de a quién se le alquila la casa para evitar impagos u otros problemas.

Uno de los técnicos que ha elaborado este informe es Guillermo Oteros, que en Ecclesia al Día ha desgranado las claves de estos datos

En esta línea, Cáritas Diocesana de Barcelona y el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade han elaborado un informe que afirma que vivir en habitaciones compartidas ha pasado de ser “una alternativa transitoria a una solución permanente” para muchas personas que no se pueden pagar o no encuentran una vivienda para ellos.

El informe, cuyo nombre es 'Exclusión compartida, vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social', ha sido elaborado con 62 entrevistas y 4 grupos de discusión