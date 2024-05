Los Seminarios de Vida en el Espíritu, una "Gracia muy grande" para la Iglesia

En vísperas de Pentecostés, fiesta que da fin a la Pascua, es momento de acercarse a la figura del Espíritu Santo mediante un instrumento que el Papa Francisco recomienda en todas las parroquias: los Seminarios de Vida en el Espíritu. Su presencia se hace cada vez mayor en las diócesis españolas.

«Yo llevaba muchos años alejado, prácticamente convencido de que si existía Dios, era un dios gnóstico, un dios energía, algo que estaba ahí integrado en la naturaleza, pero, desde luego, no un Dios con el que pudiera tener una relación personal», confiesa Julio, una de las personas que ha participado en un Seminario de Vida en el Espíritu. Allí todo eso cambió. «El Señor me había dado la prueba del intelecto. Para una persona tan racional como yo, que necesita entender, me dio un pequeño destello. Me permitió entender una pequeñísima parte de todos los misterios que supone su presencia, su existencia. Yo no tengo que hacer nada, en realidad. Yo he sido salvado porque Él lo ha hecho todo, dejándose crucificar por mí. Lo único que yo tengo que hacer es dejarme hacer. Cuando alabamos no estamos pidiendo nada, no estamos dando gracias por nada, estamos simplemente expresando la alegría inmensa que supone que seamos hijos de Dios».

Las personas que, como Julio, han vivido un Seminario de Vida en el Espíritu lo relatan como "un encuentro tan sorprendente como el que vivieron los apóstoles en aquel primer Pentecostés y que los llevó a salir sin miedo a anunciar a todo el mundo que Jesús había resucitado".

Sagrario Ruiz, de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu, y Josema Lecanda, Servidor en Seminarios de Vida en el Espíritu, han compartido también su experiencia. Lecanda explica que «el Espíritu Santo es un caballero muy respetuoso con nuestra libertad, no se manifiesta y está como esperando a que le abramos la puerta del corazón para entrar con fuerza. En ese camino, el seminario te acompaña para que puedas abrir tu corazón y que Él te llene».

Sagrario añade que «es un camino en el que uno va abriendo el corazón al Señor, y empieza a sentir que tiene que entregar su vida a Jesús; en el que uno tiene la experiencia de que está salvado por el amor de Dios y que el amor de Dios puede transformar toda su vida y la vida de su entorno. En muchas ocasiones hay personas que tienen experiencias un poco especiales. Se dan dones, a veces las personas experimentan un don de lágrimas, un don de paz enorme o una alegría enorme, o una experiencia de amor de Dios que les llena el corazón completamente, que hasta, a veces dicen, que no podían resistir más. Y otras no, otras veces las personas hacen el seminario, reciben el bautismo en el Espíritu y siguen su vida, pero empiezan a tener un amor a la Palabra de Dios, a experimentar que entienden cosas que antes no entendían, a experimentar que la vida tiene sentido en el plan de Dios para ti y comienzan una nueva vida en el Señor, que hace que reciban el amor de Dios y que puedan dar ese amor a otros».

Estos instrumentos, desarrollados por la Renovación Carismática en un primer momento pero que se extienden ya a toda la Iglesia, han sido un descubrimiento incluso para el papa Francisco, quien, en un encuentro con la Renovación Carismática Española, los definió como una "Gracia muy grande" para la Iglesia. Hoy en día se celebran en muchas parroquias y comunidades y están renovando la fe de infinidad de personas en toda España. La agenda de Seminarios de Vida en el Espíritu puede consultarse en https://rcc-es.com/ y https://maranatha.es/

«Es necesario volver a la fuente, que está en el amor de Dios y en la salvación gratuita», afirma Sagrario.

Ante la celebración de Pentecostés,'Ecclesia al día' abre sus micrófonos al músico católico Jesús Cabello, que estrena 'No tardes', canción dedicada al Espíritu Santo en exclusiva para los espectadores y que relata su experiencia en un Seminario de Vida en el Espíritu: «Allí tuve que desaprender todos esos moldes, todas esas cosas que tenemos adquiridas de fábrica, de una mentalidad europea racionalista. Somos hijos de la Ilustración. Y cuando uno llega allí, se da cuenta de que eso de caminar sobre las aguas no es una metáfora, sino que allí ocurren una serie de cosas que parecen imposibles, pero que son reales, que te van transformando y que es una sensación física. Yo tuve sensaciones físicas que no fueron el resultado de la emoción del momento, sino que han ido cambiando mi vida día a día posteriormente. Desde entonces, desde el momento, en general en el seminario, pero concretamente a partir de la efusión del Espíritu, yo soy otra persona», confiesa Jesús.

El impulso de los Seminarios de Vida en el Espíritu se está materializando en comunidades de alabanza, adoración y evangelización por toda España.