Los delegados de medios de la Iglesia se reúnen en Málaga: "Nuestro cometido es servir a la verdad"

La Casa Diocesana «San Manuel González» de Málaga está acogiendo estos días la Asamblea anual de delegados diocesanos de medios de Comunicación. La ha convocado la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS), quien está organizando el encuentro en colaboración con el obispado de Málaga.

En la Asamblea de este año, que se celebra con el título “La escucha en el camino sinodal” los delegados diocesanos están dando a conocer procesos que desde el ámbito de la comunicación ayuden a vivir la comunión, realizar la participación y abrirse a la misión en este caminar juntos en la Iglesia del tercer milenio.

Chute de moral con la ponencia de @evaenlaradio, ensalzando la labor de los delegados de medios de la diócesis, hablando de cuidar la relación personal con los periodistas, y huyendo del silencio y de la falta de transparencia.

Gracias por tus palabras, bálsamo para nosotros. pic.twitter.com/CqyTiEUs8i — Auxi Rueda ?? (@auxirueda) February 22, 2022

El mensaje del papa Franciscopara la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2022, con el lema “Escuchar con los oídos del corazón”, y el Sínodo sobre la sinodalidad, junto con el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación institucional, además de la relación profesional entre periodistas e instituciones eclesiales, son las materias que están ocupando las principales sesiones de trabajo en esta reunión de delegados.

Para este martes, la invitada de honor ha sido la periodista Eva Fernández, corresponsal de Ábside Media para el Vaticano e Italia. La periodista ha hablado sobre la “Relación entre periodistas e institución”.

Quienes trabajamos en la Oficina de Prensa de la Diócesis también nos formamos. Escuchar a @evaenlaradio, corresponsal de @COPE en la Santa Sede, es recibir una clase magistral sobre la deontología profesional periodística en nuestros días. pic.twitter.com/oFxva9x1fK — Diócesis de Vitoria - Gasteizko Elizbarrutia (@DiocesisVitoria) February 22, 2022

Las palabras de la corresponsa de Ábside Media en el Vaticano, Eva Fernández

“Los delegados de medios estáis muy entrenados en ayudar a entender qué defiende nuestra institución, la Iglesia, qué es lo que hacemos, qué fines perseguimos y qué es lo que en realidad nos importa, y lo ponéis en práctica cada día comunicando, un arte en el que estáis experimentados y por lo tanto, sabéis mejor que nadie, que comunicar tiene poco que ver con querer ganar discusiones y ponernos a la defensiva, y esto por una razón de fondo muy potente: no somos nosotros los que convencemos, es la verdad. Y nuestro cometido es servir a la verdad lo mejor posible”, ha dicho Eva Fernández.

Qué alegría oír a @evaenlaradio en directo. Qué interesante eso de que, en comunicación institucional, es clave «adelantarse» y cuidar la relación con las personas. «A la hora de arreglar platos rotos, el mejor negociador es el que se lleva bien con periodistas». pic.twitter.com/iEV64Uuhbv — Rodrigo Pinedo (@piniodista) February 22, 2022

La periodista también ha tratado el tema de los abusos dentro de la Iglesia Católica: “Estamos ante una de las mayores crisis de la historia de la Iglesia. Un escándalo que no solo ha producido heridas profundas en millares de víctimas, si no también en católicos corrientes que han hecho que se tambalee su confianza en las instituciones católicos: es una herida que no se puede cerrar en falso”.

“¿Qué puede hacer la Iglesia católica en su relación con los periodistas? En esta crisis los periodistas pueden ser aliados y no enemigos. ¿Quién está más interesado que la propia Iglesia en encontrar las manzanas podridas que tenemos dentro? Trabajemos juntos”, ha subrayado Eva Fernández