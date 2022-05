Los actores que interpretan a los "pastorcitos" de Fátima en la película de las apariciones: "Fue inolvidable"

‘Fátima. La película’ podrá verse desde este jueves en Prime Video, coincidiendo con la festividad del día de la Virgen de Fátima. Tras tener que ver aplazado su estreno en varias ocasiones, esta película dirigida por el italiano Marco Pontecorvo verá al fin la luz y lo hará de la mano de la plataforma de Amazon.

Rodada en Portugal, la película narra la historia de una niña de 10 años, Lucía, y sus dos primos, Jacinta y Francisco, quienes dice la historia, fueron testigo de múltiples apariciones de la Virgen de Fátima. El día de su última visita, miles de creyentes presenciaron un milagro que sería recordado hasta la actualidad.

TRECE habló con algunos de los protagonistas de esta película, en una entrevista realizada hace un año y que no pudo ser emitida, ya que el estreno fue aplazado. Stephanie Gil, Alejandra Howard y Jorge Lamelas (Lucia, Jacinta Marto y Francisco Marto) se pusieron delante de la cámara para explicar cómo fue su vivencia y lo que más les había gustado del rodaje. Stephanie indicó que “esta experiencia fue muy bonita porque pude viajar por Portugal y conocer sitios nuevos y hacer nuevos amigos. Aprendí muchas cosas”. Jorge afirmó que “esta experiencia me pareció inolvidable y fantástica porque nunca había hecho una película. Lo pasé genial y estuve viajando tres meses por Portugal, conociendo nuevos compañeros y aprendiendo muchísimo”. Por su parte, la más pequeña de este elenco, Alejandra, expuso que “era mi primera película y me lo pase genial con actores tan importantes. Me encantó estar allí y tener esta experiencia inolvidable”.

Sobre cómo preparó el personaje, Alejandra expuso que “teníamos la ropa de un tiempo antiguo y me ayudó a sacar ese carácter. Estábamos en la naturaleza y en pueblecitos donde las casas eran como hace 100 años. Me gusta mucho la naturaleza, pero vivo en la ciudad y eso no lo tengo, me gustaría poder estar más en contacto con ella”.

En referencia a su fe Jorge explicó que “toda mi familia es católica y hacer esta película ha significado mucho porque tiene un mensaje muy inspirador. Yo no conocía tan bien la historia pero después de haber rodado la película entiendo de verdad lo que pasaron estos personajes tan importantes”.

Stephanie confesó que las actrices que más le inspiran son Natalie Portman y Jennifer Lawrence, y añadió que “me encanta actuar y quiero seguir haciéndolo todo el tiempo que pueda porque me nace de dentro”. De sus compañeros de reparto afirmó que “me lo he pasado bien con todos los compañeros y todos son super talentosos”.

En cuanto a lo más difícil del rodaje, Jorge recuerda que “fue la situación en la que estábamos, porque hace dos años éramos niños y teníamos que pasar momentos difíciles. Hubo días de mucho sol y teníamos que vestir ropajes que daban mucho calor”.

Para Stephanie, lo más complicado fue pasar de 2020 a 1917. “Fue un proceso muy largo. Mantener el nivel de emoción durante las escenas también fue difícil, pero me encanta actuar y lo afronté bien. Durante la grabación estuve con una gran desconexión y fue un cambio grande y bonito porque desconectamos de la tecnología”.