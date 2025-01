Lorca Planes pide a los comunicadores “ser verdaderos" y “tener un corazón que sepa escuchar” tras el encuentro con el Papa Francisco

“El periodismo es una misión y el papel del periodista una vocación más que una profesión”. Son algunos de los mensajes que el Papa Francisco ha transmitido a los más de 10.000 periodistas de todo el mundo que han participado en el Jubileo de los Comunicadores este fin de semana en Roma.

Entre los periodistas había numerosos españoles, entre ellos los delegados de medios de las diócesis, acompañados por el presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca Planes.

En 'Ecclesia al día', el también obispo de Cartagena ha mostrado su satisfacción por este encuentro del Pontífice con los comunicadores, y ha compartido qué es lo que más le ha llamado la atención de su mensaje a los periodistas, que es “ser verdaderos”.

“Que el Papa diga que digamos la verdad no me parece extraño, pero el Papa nos decía que no es solo decir la verdad, sino ser verdaderos, tocar el corazón no solo de los oyentes sino del propio comunicador”.

lorca planes expone los tres desafíos de la comunicación del futuro

En este sentido, Jorge Mario Bergoglio instaba a los profesionales de la comunicación a trabajar juntos, en red y ensanchar el corazón a una dimensión de esperanza: “Que Cristo sea el horizonte, el camino de nuestra vida, que no sea solo de palabra o porque lo hayamos oído, sino abrirles las puertas a Cristo y que esa puerta nos lleve a salir al mundo a predicar”, ha subrayado Lorca Planes.

Para el responsable de las Comunicaciones Sociales en la Conferencia Episcopal Española, entre los desafíos de sus profesionales en la sociedad actual son “ser verdaderos y no manipular las ideas”, pero también “tener un corazón que sepa escuchar”.

Y es que para el obispo de Cartagena, un periodista cristiano que “no escuche a los demás no se entera de lo que pasa”, y agrega que si “solo cuentas tu experiencia no llegas a los demás. Hay que escuchar a los otros hacer un juicio más justo, más recto, más cercano a las necesidades que tiene la gente”, ha proclamado.

Lorca Planes, ante una posible visita del papa a canarias

Cuestionado por una posible visita del Papa Francisco a Canarias, después de que el propio Pontífice haya vuelto a expresar su deseo de desplazarse a la isla tras la Eucaristía este domingo con motivo del sexto Domingo de la Palabra de Dios, Lorca Planes asegura estar “deseando que vaya a cualquier lugar de España, en cualquier momento y cualquier circunstancia. Lo demás es lo de menos, lo importante es que esté con nosotros si está en el proyecto suyo y de Dios”, ha puntualizado.