Lograr que las parroquias sean espacios seguros, objetivo de la guía 'Por una vida libre de violencias contra las mujeres': "La Comunidad salva"

La violencia contra las mujeres es un problema que afecta gravemente a toda la sociedad, no solamente a las mujeres que la sufren. Y por eso, la Iglesia quiere posicionarse de manera clara, favoreciendo que las comunidades cristianas conozcan la realidad que están viviendo muchas de las mujeres de dentro y fuera de la Iglesia, y brindando acogida y apoyo a las víctimas. Con ese objetivo, tal y como asegura la comisión diocesana de violencia contra la mujer, nace 'Por una vida libre de violencias contra las mujeres. Guía para parroquias' .

En esta presentación, junto a distintas autoras de las guía, ha participado el cardenal arzobispo de Madrid José Cobo, quien ha asegurado que “la cultura de la violencia cada vez se está normalizando más en nuestra sociedad”. “Nuestros jóvenes van copiando unos perfiles y unas formas de afrontar la vida que nos parecen peligrosas”, ha recordado. Además, pide hacer examen interno de la situación porque “la violencias son diferentes contra la mujer, hay muchos tipos de violencias, y yo creo que antes que nada tenemos que reconocer como las violencias van entrando en nuestras comunidades”.

El cardenal José Cobo junto a Julia Almensa, miembro de la comisión diocesana de violencia contra la mujer

Sin embargo, el cardenal Cobo ha querido insistir en la idea de que “hay salida”, y esa es la mirada cristiana a esta realidad. “El tener una comunidad detrás en un barrio, que está dispuesto a escuchar y que es sensible a esto, es una fuente de bendición para ese barrio”, ha añadido

La necesidad de “dar una respuesta” ante un caso de violencia contra la mujer

El cardenal Cobo ha estado acompañando a Julia Almansa, una de las fundadoras de la comisión diocesana de violencia contra la Mujer en la Archidiócesis de Madrid, quien ha asegurado que “nos parecía que era clave hacer una herramienta que nos permitirá aproximarnos al fenómeno”. “Cuando alguien se enfrenta a escuchar a una mujer violentada, a un adolescente a un hijo o hija víctima de violencia tiene que saber cómo escuchar, qué decir; cómo la Iglesia le está apoyando”, ha asegurado.

Presentación de la guia para parroquias 'Por una vida libre de violencias contra las mujeres', en Madrid

Junto a Julia Almansa, ha participado en este coloquio la médico y participante en esta guía Carmen Montejo. Ha destacado la necesidad de saber detectar a mujeres que sufren violencia porque “si recibimos una revelación, es muy importante que demos una respuesta, así la mujer rompe su silencio”. “Si no, va a pensar que no le van a escuchar y no va a encontrar una salida”, ha sentenciado.

Esta guía tiene como objeto lograr que las parroquias de la Archidiócesis sean espacios seguros, de respeto y protección para las víctimas. En ella se explica de manera clara y didáctica qué es la violencia de género y cómo afecta a las mujeres que la sufren, y se proponen procedimientos de actuación para la protección y acompañamiento de las víctimas.

Puedes acceder a la guia completa PINCHANDO AQUÍ