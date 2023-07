Las primeras Misas que presidirá Cobo como arzobispo de Madrid: el pueblo más pequeño y dos barrios humildes

Este sábado José Cobo ha iniciado su ministerio pastoral al frente de la archidiócesis de Madrid,en la Misa celebrada en la Catedral de la Almudena. En los próximos domingos del mes de julio, Cobo presidirá la Eucaristía entres parroquias diferentes de la diócesis, para de esta manera acercarse al mayor número posible de fieles.

La primera Misa no se va a hacer esperar, ya que será este domingo, 9 de julio. José Cobo la celebrará en la parroquia de la localidad de Aoslo, de tan solo 76 habitantes. Ubicado en la Sierra Norte de Madrid, se trata del municipio más pequeño de la diócesis.

La segunda Misa tendrá lugar en la parroquia de san Alberto Magno Será el día 16 de julio a las 12h. Esta iglesia, situada en el barrio de Vallecas, está confiada por la archidiócesis al Opus Dei y fue instaurada en el año 1964.

Finalmente, la tercera de las celebraciones será en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados Esta, y la parroquia de san Lucas, forman la Unidad Pastoral de san Cristóbal, homónima al barrio madrileño del distrito de Villaverde que las acoge. La Eucaristía dará comienzo a las 11h del domingo 23 de julio.

Pocos días después el nuevo arzobispo de Madrid participará en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 acompañando a los jóvenes de la archidiócesis por primera vez como su pastor titular.

Participación, colaboración y mirada hacia los débiles, los ejes del ministerio de Cobo

En su alocución, Cobo ha reclamado una Iglesia integradora, que camine en unidad y que ajuste sus lenguajes a los tiempos presentes, pero sin salirse del anuncio y “la fascinación del Evangelio” que debe ser llevado “a lugares concretos por donde habita Dios en Madrid”.

“Tendremos que cambiar lenguajes y ajustar fórmulas pastorales a este momento. Es verdad. No vale lo de siempre. El cambio de época lo reclama para anunciar la fascinación del Evangelio a una ciudad y a unos pueblos y unas gentes sedientas de él”, ha aseverado.

Asimismo, José Cobo ha pedido al Pueblo de Dios que camina en Madrid “no presumir del poder de los números” ni identificarse “con una otra ideología política o cultural. Nuestra voz no aspira al monopolio del poder en nuestra sociedad. Tampoco queremos quedarnos añorando el pasado. Ni nos entretendremos en multiplicar condenas o lanzar reproches. Queremos no despistarnos demasiado por el camino. No pretendemos entretenernos con disputas estériles que distraen de lo principal. Queremos caminar siempre al ritmo ágil y libre de Jesús, el Cristo; siempre atentos a quienes quedan descartados al borde del camino”, ha expresado.

En este punto, ha recalcado que la prioridad de su ministerio pastoral serán los colectivos más vulnerables como migrantes, afectados por las desigualdades, víctimas de la violencia o de la soledad, una de las pandemias del siglo XXI. Para atenderles, Cobo ha pedido a las autoridades madrileñas su colaboración, la misma que tendrán de la Iglesia de Madrid: “Contad con la sincera voz y ayuda de la Iglesia para trabajar por el bien común y para impulsar una cultura del encuentro. Vivimos una vertiginosa transformación en todos los sentidos. Eso supone enormes desafíos para todos. Como cristianos y ciudadanos, queremos aportar nuestra voz y nuestra visión al desarrollo humano integral”, ha manifestado.